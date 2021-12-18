Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Türkiye'de son 24 saatte 17 bin 644 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211218/taliban-yonetimi-afgan-multecilere-eve-donus-cagrisi-yapti-1051895981.html
Taliban yönetimi Afgan mültecilere eve dönüş çağrısı yaptı
Taliban yönetimi Afgan mültecilere eve dönüş çağrısı yaptı
Afganistan'da Taliban yönetimi, ülkede güvenlik ve huzurun tesis edildiğini, mülteci durumundaki Afganların yurtlarına geri dönebileceklerini belirtti. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T19:06+0300
2021-12-18T19:06+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
taliban
göçmen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1051432199_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_a80de914e5808bf33f0647654ea86de0.jpg
Kabil'de "Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda ilk olarak Taliban hükümetinin Başbakan Vekili Muhammed Hasan Ahund'un mesajı okundu.Yakın tarihte Afganistan'dan göçün, 1979'da Rusların ülkeyi işgaliyle başladığına değinen Ahund mesajında, "20 yıldır uluslararası camia tarafından yapılan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaşmadı. Biz geldiğimizden bu yana binlerce aileye evlerine dönme konusunda yardım ettik. Gelecek yıl, bütün Afgan mülteciler için eve dönüş çağrısı yapıyoruz. Artık Afganistan'da huzur var. Herkes genel aftan yararlanabilir ve ülkeye dönebilir" ifadesini kullandı.Eve dönüş çağrısı yapıyoruzTaliban yönetimi Dışişleri Bakan Yardımcı Vekili Abbas Stanekzey konuşmasında, İran ve Pakistan'da üçer milyon Afgan mülteci bulunduğuna, dünyanın birçok yerinde de yüz binlerce Afgan mültecinin barındığına işaret ederek, "Bizde siyasi ve ekonomik gerekçelerle göç eden iki çeşit mülteci var. Her iki kesime de eve dönüş çağrısı yapıyoruz." dedi.Ülkedeki sıkıntıların ABD'den kaynaklandığını öne süren Stanekzey, şunları kaydetti:"ABD yönetimi, Doha'daki müzakereler esnasında, Afganistan'dan diplomatlarını çekmeyeceği ve dünya ülkelerini Taliban yönetimiyle iş birliği konusunda teşvik edeceğine dair söz vermişti. Uluslararası topluma sesleniyorum, ABD'ye baskı yapsınlar ve bloke edilmiş paralarımız serbest bırakılsın. Batılı ülkeler, Afgan halkının kendileri için göç tehlikesi oluşturmamalarını istemiyorlarsa, ülkemizin alt yapısının imarı konusunda bize yardım etsinler"İlkbaharın gelmesiyle milyonlarca Afgan'ın geri dönmesini bekliyoruzTaliban yönetimi Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Vekili Muhammed Arsalan Harotay da sözlerine göçün engellenmesi konusunda ülkesine maddi destek veren devletlere teşekkür ederek başladı.Horatay, "İlkbaharın gelmesiyle ülkeden göç etmiş milyonlarca Afgan'ın geri dönmesini bekliyoruz. Taliban yönetimi, ülke içi ve dışındaki Afgan göçmenler için biometrik sistemin kullanılacağı bir bilgi işlem merkezi kurmayı planlamaktadır" dedi.Toplantıda Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Müsteşarı Emre Manav ve Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Ferit Ahmet Ziya da hazır bulundu.Birleşmiş Milletler tarafından 18 Aralık, resmi olarak 2000'de Uluslararası Göçmenler Günü olarak kabul edildi. Her yıl 18 Aralık'ta kutlanan Uluslararası Göçmenler Günü, dünya çapında göçmenlerin ve yerinden edilmiş kişilerin yaşamları ve sorunları konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211118/bm-afganistan-ozel-temsilcisi-taliban-isidin-afganistanda-buyumesini-durduramiyor-1050912499.html
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1051432199_114:0:1887:1330_1920x0_80_0_0_ee2a2522c4133c5c1c34fcc05027c5ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, afganistan, taliban, göçmen

Taliban yönetimi Afgan mültecilere eve dönüş çağrısı yaptı

19:06 18.12.2021
© AFP 2021 / HECTOR RETAMALTaliban - Afganistan - kadın
Taliban - Afganistan - kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© AFP 2021 / HECTOR RETAMAL
Abone ol
Afganistan'da Taliban yönetimi, ülkede güvenlik ve huzurun tesis edildiğini, mülteci durumundaki Afganların yurtlarına geri dönebileceklerini belirtti.
Kabil'de "Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda ilk olarak Taliban hükümetinin Başbakan Vekili Muhammed Hasan Ahund'un mesajı okundu.
Yakın tarihte Afganistan'dan göçün, 1979'da Rusların ülkeyi işgaliyle başladığına değinen Ahund mesajında, "20 yıldır uluslararası camia tarafından yapılan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaşmadı. Biz geldiğimizden bu yana binlerce aileye evlerine dönme konusunda yardım ettik. Gelecek yıl, bütün Afgan mülteciler için eve dönüş çağrısı yapıyoruz. Artık Afganistan'da huzur var. Herkes genel aftan yararlanabilir ve ülkeye dönebilir" ifadesini kullandı.

Eve dönüş çağrısı yapıyoruz

Taliban yönetimi Dışişleri Bakan Yardımcı Vekili Abbas Stanekzey konuşmasında, İran ve Pakistan'da üçer milyon Afgan mülteci bulunduğuna, dünyanın birçok yerinde de yüz binlerce Afgan mültecinin barındığına işaret ederek, "Bizde siyasi ve ekonomik gerekçelerle göç eden iki çeşit mülteci var. Her iki kesime de eve dönüş çağrısı yapıyoruz." dedi.
Ülkedeki sıkıntıların ABD'den kaynaklandığını öne süren Stanekzey, şunları kaydetti:
"ABD yönetimi, Doha'daki müzakereler esnasında, Afganistan'dan diplomatlarını çekmeyeceği ve dünya ülkelerini Taliban yönetimiyle iş birliği konusunda teşvik edeceğine dair söz vermişti. Uluslararası topluma sesleniyorum, ABD'ye baskı yapsınlar ve bloke edilmiş paralarımız serbest bırakılsın. Batılı ülkeler, Afgan halkının kendileri için göç tehlikesi oluşturmamalarını istemiyorlarsa, ülkemizin alt yapısının imarı konusunda bize yardım etsinler"

İlkbaharın gelmesiyle milyonlarca Afgan'ın geri dönmesini bekliyoruz

Taliban yönetimi Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Vekili Muhammed Arsalan Harotay da sözlerine göçün engellenmesi konusunda ülkesine maddi destek veren devletlere teşekkür ederek başladı.
Horatay, "İlkbaharın gelmesiyle ülkeden göç etmiş milyonlarca Afgan'ın geri dönmesini bekliyoruz. Taliban yönetimi, ülke içi ve dışındaki Afgan göçmenler için biometrik sistemin kullanılacağı bir bilgi işlem merkezi kurmayı planlamaktadır" dedi.
Toplantıda Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Müsteşarı Emre Manav ve Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Ferit Ahmet Ziya da hazır bulundu.
Birleşmiş Milletler tarafından 18 Aralık, resmi olarak 2000'de Uluslararası Göçmenler Günü olarak kabul edildi. Her yıl 18 Aralık'ta kutlanan Uluslararası Göçmenler Günü, dünya çapında göçmenlerin ve yerinden edilmiş kişilerin yaşamları ve sorunları konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
BM Afganistan Özel Temsilcisi: Taliban, IŞİD'in Afganistan'da büyümesini durduramıyor
18 Kasım, 02:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:23Türkiye'de son 24 saatte 17 bin 644 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti
19:20Bakan Dönmez: 'Ne madenlerimizden vazgeçeriz ne de çevremizden'
19:18Aliyev: Ermenistan sınırına giden demiryolunun inşasını 2023’ün sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
19:06Taliban yönetimi Afgan mültecilere eve dönüş çağrısı yaptı
19:03AK Parti MKYK üyesi Tayyar: Sosyal gerginlik derinleşiyor, aman dikkat
18:59 AK Parti MKYK üyesi Gündoğdu: Kur üzerinden operasyonlar çekildiğini görüyoruz
18:52THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Shane Larkin
18:41Diyarbakır’da ‘Geçinemiyoruz’ mitingi: Temel ihtiyaç malzemelerine ulaşamayan insanlar var
18:40Bilim Kurulu üyesi Kara: Süresi geçen aşı takip sisteminin kırmızı uyarısıyla kullanım dışı kalıyor
18:19Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü
18:03Adalet Bakanı Gül: AK Parti öncesi insanlar düşünce, mezhep, yaşam tarzları nedeniyle baskılandı
17:50Çin'in en yaşlı kişisi 135 yaşında hayatını kaybetti
17:25Bahçeli: Türk ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altındadır
17:19Osmaniye’de ihaleden satılık cami
17:19Rusya, 3 askeri uçakla 200 kişiyi Kabil'den tahliye etti
17:13CHP'li Özel: Tüm çalışanların asgari ücret kadar geliri vergiden muaf tutulmalı
17:05AK Parti’li Kurtulmuş: Büyük güçler, Türkiye’yi kendi alanında hapsetmek için planlarını yapıyorlar
17:03Binali Yıldırım: Bütün dünyada artık fiyatlar kontrol edilemiyor
17:02ASELSAN'dan Katar açıklaması: Yapılan haber ve paylaşımlara karşı hukuki süreç başlatılmıştır
16:51Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı