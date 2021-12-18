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https://tr.sputniknews.com/20211218/thy-avrupa-liginde-haftanin-mvpsi-shane-larkin-1051895620.html
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Shane Larkin
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Shane Larkin
Anadolu Efes'te forma giyen milli sporcu Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T18:52+0300
2021-12-18T18:52+0300
2021-12-18T18:52+0300
spor
thy avrupa ligi
shane larkin
mvp
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Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 16. hafta karşılaşmalarında 37 verimlilik puanına ulaşan skorer basketbolcu Larkin, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.Takımının İsrail ekibi Maccabi Playtika'ya karşı deplasmanda 92-78 kazandığı maçta 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynayan Larkin, kariyerinde 12. kez bu ödüle layık görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20211215/anadolu-efes-2-mac-sonra-kazandi-1051775513.html
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thy avrupa ligi, shane larkin, mvp
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Shane Larkin
Anadolu Efes'te forma giyen milli sporcu Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 16. hafta karşılaşmalarında 37 verimlilik puanına ulaşan skorer basketbolcu
Larkin, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.
Takımının İsrail ekibi Maccabi Playtika'ya karşı deplasmanda 92-78 kazandığı maçta 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynayan Larkin, kariyerinde 12. kez bu ödüle layık görüldü.