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https://tr.sputniknews.com/20211218/ukrayna-disisleri-bakani-batili-ulkeler-rusyanin-swift-sisteminden-dislanmasi-konusunu-gorusuyor-1051881804.html
Ukrayna Dışişleri Bakanı: Batılı ülkeler Rusya'nın SWIFT sisteminden dışlanması konusunu görüşüyor
Ukrayna Dışişleri Bakanı: Batılı ülkeler Rusya'nın SWIFT sisteminden dışlanması konusunu görüşüyor
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Batılı ülkelerin, Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya’nın uluslararası para transfer sistemi SWIFT’ten çıkarılması olasılığını... 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T00:13+0300
2021-12-18T00:13+0300
dünya
rusya
ukrayna
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
swift
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba CNBC'ye verdiği demeçte, Batılı ülkelerin, Ukrayna'daki durum nedeniyle Moskova’nın SWIF siteminden dışlanması da dahil olmak üzere, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırım paketi üzerinde çalıştıklarını söyledi.Kuleba, olası bir ‘saldırı’ durumunda, Batılı ülkelerin Moskova’ya karşı ticaret, yatırım ve bankacılık operasyonları üzerindeki kısıtlamaların yanı sıra Rusya'nın devlet borcuna yönelik yaptırımlar uygulayabileceğini belirterek, “Elbette tartışılan en önemli konular arasında ‘nükleer seçenek’, Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkarılması yer alıyor” ifadelerini kullandı.Kuleba ayrıca, Kiev’in Batılı ortaklarının kısıtlayıcı mekanizmaları Ukrayna'nın katılımı olmadan geliştirdiğine dikkat çekerek, söz konusu yaptırım paketinin içeriğinin tamamına vakıf olmadığını kaydetti.Daha önce, Rusya Ulusal SWIFT Derneği İcra Direktörü Roman Çernov, Moskova'nın uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılması riskinin bulunmadığını belirtmişti.Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova ise, Moskova'nın SWIFT sisteminden çıkarılması riskinin bulunmadığını, ancak SWIFT bağlantısının kesilmesi durumunda, Rus bankaları korumak amacıyla kendi Finansal Mesajlaşma Sistemi'ni (SPFS) oluşturduklarını kaydetmişti.Kiev ve Batılı ülkeler, Rus askeri birliklerinin Ukrayna sınırları yakınındaki hareketliliği nedeniyle ‘endişelerini’ defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Moskova ile Kiev arasında olası bir çatışmayla ilgili sözleri ‘sıradaki kurgu’ olarak nitelemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın kendi toprakları içinde ve kendi takdirine bağlı olarak birliklerinin yerini değiştirebildiğini, bunun hiç kimse için bir tehdit olmadığını ve kimseyi rahatsız etmemesi gerektiğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211105/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-reform-yapmadan-ab-ve-natoya-alinabiliriz-1050522445.html
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rusya, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, swift

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Batılı ülkeler Rusya'nın SWIFT sisteminden dışlanması konusunu görüşüyor

00:13 18.12.2021
© AP Photo / Fabrizio BenschUkrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© AP Photo / Fabrizio Bensch
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Batılı ülkelerin, Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya’nın uluslararası para transfer sistemi SWIFT’ten çıkarılması olasılığını görüştüklerini belirtti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba CNBC'ye verdiği demeçte, Batılı ülkelerin, Ukrayna'daki durum nedeniyle Moskova’nın SWIF siteminden dışlanması da dahil olmak üzere, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırım paketi üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Kuleba, olası bir ‘saldırı’ durumunda, Batılı ülkelerin Moskova’ya karşı ticaret, yatırım ve bankacılık operasyonları üzerindeki kısıtlamaların yanı sıra Rusya'nın devlet borcuna yönelik yaptırımlar uygulayabileceğini belirterek, “Elbette tartışılan en önemli konular arasında ‘nükleer seçenek’, Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkarılması yer alıyor” ifadelerini kullandı.
Kuleba ayrıca, Kiev’in Batılı ortaklarının kısıtlayıcı mekanizmaları Ukrayna'nın katılımı olmadan geliştirdiğine dikkat çekerek, söz konusu yaptırım paketinin içeriğinin tamamına vakıf olmadığını kaydetti.
Daha önce, Rusya Ulusal SWIFT Derneği İcra Direktörü Roman Çernov, Moskova'nın uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılması riskinin bulunmadığını belirtmişti.
Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova ise, Moskova'nın SWIFT sisteminden çıkarılması riskinin bulunmadığını, ancak SWIFT bağlantısının kesilmesi durumunda, Rus bankaları korumak amacıyla kendi Finansal Mesajlaşma Sistemi'ni (SPFS) oluşturduklarını kaydetmişti.
Kiev ve Batılı ülkeler, Rus askeri birliklerinin Ukrayna sınırları yakınındaki hareketliliği nedeniyle ‘endişelerini’ defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Moskova ile Kiev arasında olası bir çatışmayla ilgili sözleri ‘sıradaki kurgu’ olarak nitelemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın kendi toprakları içinde ve kendi takdirine bağlı olarak birliklerinin yerini değiştirebildiğini, bunun hiç kimse için bir tehdit olmadığını ve kimseyi rahatsız etmemesi gerektiğini açıklamıştı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
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