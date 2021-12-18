https://tr.sputniknews.com/20211218/zaharova-rt-deye-yonelik-tehditkar-soylemler-nedeniyle-agitten-kinama-talep-etti-1051887074.html

Zaharova, RT DE'ye yönelik tehditkar söylemler nedeniyle AGİT'ten kınama talep etti

Zaharova, RT DE'ye yönelik tehditkar söylemler nedeniyle AGİT'ten kınama talep etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Russia Today'in (RT) Almanca yayına başlayan kanalı RT DE'ye yönelik tehditkar ifadeler kullanan Avrupa... 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T11:09+0300

2021-12-18T11:09+0300

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Avrupa Görsel İşitsel Medya Hizmetleri Düzenleyici Otoriteler Grubu Başkanı Tobias Schmid, RT DE kanalının rahatsız edici olduğunu ve 'icabına bakacaklarını' söylemişti.Schmid'in açıklamasına yanıt veren Zaharova, "Almanya, başlangıçta kendi topraklarından yayın yapması için RT DE'ye lisans verilmesini reddetti, daha sonra yayın izni verilmemesi için Lüksemburg'a baskı yaptı, şimdi de doğrudan kanalı tehdit ediyor. Bu artık bir sansür değil, tacizdir. AGİT buna sessiz mi kalacak? Bu tür davranışların güçlü bir şekilde kınanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.Schmid'in sözlerine bir tepki de RT televizyonundan geldi.RT'nin açıklamasında, "Bu tür eylemleri sadece mantık dışı değil, aynı zamanda açıkça usulsüz buluyoruz. RT DE'nin yasal haklarının ihlal edilmesinden bahsetmiyoruz bile" dendi.RT, 7/24 Almanca yayın yapan yeni haber kanalı RT DE’yi önceki gün hizmete açmıştı.Kanalın haber stüdyoları Moskova ve Berlin'de bulunuyor. RT DE canlı yayında haber, talk show ve belgesel yayınlayacak.

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rusya, almanya, mariya zaharova, russia today (rt), rt, rt deutsch