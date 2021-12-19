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Adana'da 2 kadın girdikleri evden 13 dakikada 4 bin dolar ve 250 gram altın çaldı
Adana'da 2 kadın girdikleri evden 13 dakikada 4 bin dolar ve 250 gram altın çaldı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir evde meydana gelen hırsızlık olayında 2 kadın, 4 bin dolar ve 250 gram altını alarak kaçtı. 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T01:43+0300
2021-12-19T01:43+0300
2021-12-19T01:43+0300
türkiye
adana
altın
dolar
ceyhan
hırsızlık
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Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kadın, gündüz Emek Mahallesi’nde İlhan Aydemir'e ait eve hırsızlık yapmak amacıyla geldi.Aydemir ve aynı evde yaşayan annesi ile eşinin evde olmadığı sırada şüpheliler eve girdi. Zanlılar, 13 dakikada evdeki kasadan 4 bin dolar ve 250 gram altını parayı alarak kaçtı.İlerleyen saatlerde evlerine gelen Aydemir ailesi hırsızlık olayını fark ederek polise haber verdi.Evde detaylı çalışma yapan ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin kaçan zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor.Öte yandan hırsızların eve giriş ve çıkış anları, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
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adana, altın, dolar, ceyhan, hırsızlık
Adana'da 2 kadın girdikleri evden 13 dakikada 4 bin dolar ve 250 gram altın çaldı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir evde meydana gelen hırsızlık olayında 2 kadın, 4 bin dolar ve 250 gram altını alarak kaçtı.
Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kadın, gündüz Emek Mahallesi’nde İlhan Aydemir'e ait eve hırsızlık yapmak amacıyla geldi.
Aydemir ve aynı evde yaşayan annesi ile eşinin evde olmadığı sırada şüpheliler eve girdi. Zanlılar, 13 dakikada evdeki kasadan 4 bin dolar ve 250 gram altını parayı alarak kaçtı.
İlerleyen saatlerde evlerine gelen Aydemir ailesi hırsızlık olayını fark ederek polise haber verdi.
Evde detaylı çalışma yapan ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin kaçan zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor.
Öte yandan hırsızların eve giriş ve çıkış anları, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.