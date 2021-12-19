https://tr.sputniknews.com/20211219/alci-ifade-ozgurlugunun-sinirlarini-daraltmayacak-bir-sosyal-medya-duzenlemesi-getirilmesi-sart-1051907871.html

Alçı: İfade özgürlüğünün sınırlarını daraltmayacak bir sosyal medya düzenlemesi şart

Alçı: İfade özgürlüğünün sınırlarını daraltmayacak bir sosyal medya düzenlemesi şart

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, "İfade özgürlüğünün sınırlarını daraltmayacak bir sosyal medya düzenleme getirilmesinin şart olduğunu düşünüyorum"... 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T13:11+0300

2021-12-19T13:11+0300

2021-12-19T13:12+0300

türkiye

nagehan alçı

sosyal medya düzenlemesi

ifade özgürlüğü

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HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı bugünkü yazısında, "Son günlerde en çok konuşulan konulardan biri yapılması planlanan sosyal medya düzenlemesi. O düzenlemenin gerekçesi olarak internette hakaret, iftira ve dezenformasyonun önüne geçmek gösteriliyor. Temel motivasyon siyasi içerikli yalanlar ve itibarsızlaştırma girişimlerini engellemek. Ben de ifade özgürlüğünün sınırlarını daraltmayacak bir düzenleme getirilmesinin şart olduğunu düşünüyorum. Ancak o düzenleme en az siyasi tartışmaların konusu olan iftira ve hakaretler kadar Gacha Life gibi çok tehlikeli içeriklerin erişimine engel getirilmesini de kapsamalı. Cinsel içerikli sitelere girmek ile bu görüntülere erişmek arasında hiç fark yok. Ama minicik çocuklar onları çok yanlış yönlendiren bu içeriğe sorunsuzca ulaşıyor. Bu rezaletin bir an önce önüne geçilmeli... Buradan Milli Eğitim Bakanlığına, uzmanlara ve tüm eğitimcilere de sesleniyorum.. Lütfen çocukları çok kötü etkileyen bu görüntülere karşı siz de güçlü bir ses çıkarın" ifadesini kullandı.

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nagehan alçı, sosyal medya düzenlemesi, ifade özgürlüğü