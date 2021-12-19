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Alçı: İfade özgürlüğünün sınırlarını daraltmayacak bir sosyal medya düzenlemesi şart
Alçı: İfade özgürlüğünün sınırlarını daraltmayacak bir sosyal medya düzenlemesi şart
HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, "İfade özgürlüğünün sınırlarını daraltmayacak bir sosyal medya düzenleme getirilmesinin şart olduğunu düşünüyorum"... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T13:11+0300
2021-12-19T13:12+0300
türkiye
nagehan alçı
sosyal medya düzenlemesi
ifade özgürlüğü
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HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı bugünkü yazısında, "Son günlerde en çok konuşulan konulardan biri yapılması planlanan sosyal medya düzenlemesi. O düzenlemenin gerekçesi olarak internette hakaret, iftira ve dezenformasyonun önüne geçmek gösteriliyor. Temel motivasyon siyasi içerikli yalanlar ve itibarsızlaştırma girişimlerini engellemek. Ben de ifade özgürlüğünün sınırlarını daraltmayacak bir düzenleme getirilmesinin şart olduğunu düşünüyorum. Ancak o düzenleme en az siyasi tartışmaların konusu olan iftira ve hakaretler kadar Gacha Life gibi çok tehlikeli içeriklerin erişimine engel getirilmesini de kapsamalı. Cinsel içerikli sitelere girmek ile bu görüntülere erişmek arasında hiç fark yok. Ama minicik çocuklar onları çok yanlış yönlendiren bu içeriğe sorunsuzca ulaşıyor. Bu rezaletin bir an önce önüne geçilmeli... Buradan Milli Eğitim Bakanlığına, uzmanlara ve tüm eğitimcilere de sesleniyorum.. Lütfen çocukları çok kötü etkileyen bu görüntülere karşı siz de güçlü bir ses çıkarın" ifadesini kullandı.
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nagehan alçı, sosyal medya düzenlemesi, ifade özgürlüğü

Alçı: İfade özgürlüğünün sınırlarını daraltmayacak bir sosyal medya düzenlemesi şart

13:11 19.12.2021 (güncellendi: 13:12 19.12.2021)
© Fotoğraf : YouTubeNagehan Alçı
Nagehan Alçı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© Fotoğraf : YouTube
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HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, "İfade özgürlüğünün sınırlarını daraltmayacak bir sosyal medya düzenleme getirilmesinin şart olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı bugünkü yazısında, "Son günlerde en çok konuşulan konulardan biri yapılması planlanan sosyal medya düzenlemesi. O düzenlemenin gerekçesi olarak internette hakaret, iftira ve dezenformasyonun önüne geçmek gösteriliyor. Temel motivasyon siyasi içerikli yalanlar ve itibarsızlaştırma girişimlerini engellemek. Ben de ifade özgürlüğünün sınırlarını daraltmayacak bir düzenleme getirilmesinin şart olduğunu düşünüyorum. Ancak o düzenleme en az siyasi tartışmaların konusu olan iftira ve hakaretler kadar Gacha Life gibi çok tehlikeli içeriklerin erişimine engel getirilmesini de kapsamalı. Cinsel içerikli sitelere girmek ile bu görüntülere erişmek arasında hiç fark yok. Ama minicik çocuklar onları çok yanlış yönlendiren bu içeriğe sorunsuzca ulaşıyor. Bu rezaletin bir an önce önüne geçilmeli... Buradan Milli Eğitim Bakanlığına, uzmanlara ve tüm eğitimcilere de sesleniyorum.. Lütfen çocukları çok kötü etkileyen bu görüntülere karşı siz de güçlü bir ses çıkarın" ifadesini kullandı.
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