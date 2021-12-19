https://tr.sputniknews.com/20211219/asgari-ucrete-vergi-muafiyeti-yeni-haftada-gorusulecek-1051906758.html

Asgari ücrete vergi muafiyeti yeni haftada görüşülecek

Asgari ücrete vergi muafiyeti yeni haftada görüşülecek

Yeni haftada çalışanların gözü ücretleriyle ilgili düzenlemelerde olacak. Asgari ücrette vergi muafiyetine ilişkin kanun teklifi Meclis'te görüşülmeye... 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T12:09+0300

2021-12-19T12:09+0300

2021-12-19T12:09+0300

ekonomi

türkiye

tbmm

memur zammı

asgari ücret

meclis

memur

görüşme

memur maaşı

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Asgari ücretten damga ve gelir vergisinin alınmamasına yönelik düzenleme Meclis gündeminde .13 maddelik yasa teklifinin görüşmeleri bu hafta başlıyor.Teklifte asgari geçim indirimi düzenlemesi de yer alıyor. Buna göre artık asgari ücretlilere, vergiler kaldırıdığı için asgari geçim indirimi ödemesi yapılmayacak.Brüt ücretleri 5004 liranın üzerinde bulunanlardan gelir vergisi alınmaya devam edecek.Bu şekilde ücret alanlara, ödedikleri vergi dolayısıyla gelirlerinin net asgari ücretin altına düşmemesi için asgari geçim indirimi ödemesi devam edecek.Memur ve emekli̇leri̇n gözü zamdaNTV'nin aktardığına göre, memur ve emeklilerin gözü de maaşlarına ilişkin yapılacak düzenlemede.Zam ve enflasyon farkının dışında, ek bir düzenleme yapılacağı açıklanmıştı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile memurların kısa süre içinde görüşmelere başlaması bekleniyor.Memur-Sen Ali Yalçın, döviz kurlarındaki artış ve ekonomideki gelişmeleri hatırlatarak "Ek zam ile memurun alım gücü yükseltilmelidir" mesajı verdi.Görüşmelerin ocak ayı maaşlarına ek zammın yansıtılabilmesi için hızla sonuca ulaştırılması hedefleniyor.

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https://tr.sputniknews.com/20211217/asgari-ucrette-damga-vergisini-kaldiran-yasa-teklifi-meclise-sunuldu-1051878431.html

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