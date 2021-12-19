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https://tr.sputniknews.com/20211219/asgari-ucrete-vergi-muafiyeti-yeni-haftada-gorusulecek-1051906758.html
Asgari ücrete vergi muafiyeti yeni haftada görüşülecek
Asgari ücrete vergi muafiyeti yeni haftada görüşülecek
Yeni haftada çalışanların gözü ücretleriyle ilgili düzenlemelerde olacak. Asgari ücrette vergi muafiyetine ilişkin kanun teklifi Meclis'te görüşülmeye... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T12:09+0300
2021-12-19T12:09+0300
ekonomi
türkiye
tbmm
memur zammı
asgari ücret
meclis
memur
görüşme
memur maaşı
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Asgari ücretten damga ve gelir vergisinin alınmamasına yönelik düzenleme Meclis gündeminde .13 maddelik yasa teklifinin görüşmeleri bu hafta başlıyor.Teklifte asgari geçim indirimi düzenlemesi de yer alıyor. Buna göre artık asgari ücretlilere, vergiler kaldırıdığı için asgari geçim indirimi ödemesi yapılmayacak.Brüt ücretleri 5004 liranın üzerinde bulunanlardan gelir vergisi alınmaya devam edecek.Bu şekilde ücret alanlara, ödedikleri vergi dolayısıyla gelirlerinin net asgari ücretin altına düşmemesi için asgari geçim indirimi ödemesi devam edecek.Memur ve emekli̇leri̇n gözü zamdaNTV'nin aktardığına göre, memur ve emeklilerin gözü de maaşlarına ilişkin yapılacak düzenlemede.Zam ve enflasyon farkının dışında, ek bir düzenleme yapılacağı açıklanmıştı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile memurların kısa süre içinde görüşmelere başlaması bekleniyor.Memur-Sen Ali Yalçın, döviz kurlarındaki artış ve ekonomideki gelişmeleri hatırlatarak "Ek zam ile memurun alım gücü yükseltilmelidir" mesajı verdi.Görüşmelerin ocak ayı maaşlarına ek zammın yansıtılabilmesi için hızla sonuca ulaştırılması hedefleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211218/chpli-ozel-tum-calisanlarin-asgari-ucret-kadar-geliri-vergiden-muaf-tutulmali-1051893215.html
https://tr.sputniknews.com/20211217/asgari-ucrette-damga-vergisini-kaldiran-yasa-teklifi-meclise-sunuldu-1051878431.html
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türkiye, tbmm, memur zammı, asgari ücret, meclis, memur, görüşme, memur maaşı

Asgari ücrete vergi muafiyeti yeni haftada görüşülecek

12:09 19.12.2021
© REUTERS / Murad SezerTürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / Murad Sezer
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Yeni haftada çalışanların gözü ücretleriyle ilgili düzenlemelerde olacak. Asgari ücrette vergi muafiyetine ilişkin kanun teklifi Meclis'te görüşülmeye başlanacak . Memurların ek zam talebine ilişkin görüşmelerin de bu hafta başlaması bekleniyor.
Asgari ücretten damga ve gelir vergisinin alınmamasına yönelik düzenleme Meclis gündeminde .13 maddelik yasa teklifinin görüşmeleri bu hafta başlıyor.

Teklifte asgari geçim indirimi düzenlemesi de yer alıyor. Buna göre artık asgari ücretlilere, vergiler kaldırıdığı için asgari geçim indirimi ödemesi yapılmayacak.

Brüt ücretleri 5004 liranın üzerinde bulunanlardan gelir vergisi alınmaya devam edecek.

Bu şekilde ücret alanlara, ödedikleri vergi dolayısıyla gelirlerinin net asgari ücretin altına düşmemesi için asgari geçim indirimi ödemesi devam edecek.
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
POLİTİKA
CHP'li Özel: Tüm çalışanların asgari ücret kadar geliri vergiden muaf tutulmalı
Dün, 17:13

Memur ve emekli̇leri̇n gözü zamda

NTV'nin aktardığına göre, memur ve emeklilerin gözü de maaşlarına ilişkin yapılacak düzenlemede.

Zam ve enflasyon farkının dışında, ek bir düzenleme yapılacağı açıklanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile memurların kısa süre içinde görüşmelere başlaması bekleniyor.

Memur-Sen Ali Yalçın, döviz kurlarındaki artış ve ekonomideki gelişmeleri hatırlatarak "Ek zam ile memurun alım gücü yükseltilmelidir" mesajı verdi.

Görüşmelerin ocak ayı maaşlarına ek zammın yansıtılabilmesi için hızla sonuca ulaştırılması hedefleniyor.
Türk Lirası, TL, para - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
EKONOMİ
Asgari ücrette damga vergisini kaldıran yasa teklifi Meclis'e sunuldu
17 Aralık, 22:06
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