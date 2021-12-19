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https://tr.sputniknews.com/20211219/bilal-erdogan-genclere-bu-ulkede-calisirsan-kazanirsin-fikrini-yerlestirmek-lazim-1051907707.html
Bilal Erdoğan: Gençlere bu ülkede çalışırsan kazanırsın fikrini yerleştirmek lazım
Bilal Erdoğan: Gençlere bu ülkede çalışırsan kazanırsın fikrini yerleştirmek lazım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Hürriyet’ten Fatih Çekirge'ye konuştu. Erdoğan... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T12:58+0300
2021-12-19T12:58+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
bilal erdoğan
ilim yayma vakfı
yurtdışı
gençler
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Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge'ye konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, “Bakın biz de anketler yapıyoruz. Çocuklarımızın yüzde 40’ı ‘Yurtdışına gitmek ister misin?’ sorusuna evet diyor. İlk sıra ABD ve Almanya... Oysa gençlere bu ülkede çalışırsan kazanırsın fikrini yerleştirmek lazım... İlim Yayma Ödülleri ve bizim genel bakışımız böyle. Örneklerimiz var. İşte Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran Hocamız. MIT’de doktora yapmış. İstese ABD’de kalabilirdi. Ama gelmiş Van’da laboratuvarında çalışıyor. Şimdi Bartın’da... İşte bu başarı hikâyelerini çocuklara anlatmalıyız" ifadesini kullandı.‘Bütün hedefim, kültürümüzün ihya edilmesidir, insan yetiştirmektir’“Bütün hedefim, kültürümüzün ihya edilmesidir, insan yetiştirmektir” diyen Erdoğan “Geleneksel sporlarımızdan okçulukta da bu var. Üniversitede de bu var. Şimdi içinde bulunduğumuz bu müzik okulunda da bu var... İnsan yetiştirmek. Ona uğraşıyorum. Eğer bunu başarırsak Allah’ın izniyle Türkiye güçlü olur” diye konuştu.Kültürün uzun soluklu olduğundan bahseden Erdoğan “Yani siyaset günlüktür biraz. Bugün var, yarın yok. Kendine göre istikrarsız dönemleri var. Dünyadan etkileniyor. Çok karmaşık, sofistike bir yapı siyaset... Ama sonuçta bir toplumu güçlü kılacak olan şey bana göre kültürdür. İlimdir. Kültür de gündelik kaygılarla olmuyor. Kalıcı olan, uzun soluklu olan bir iş... Yani düşünün, 20 yıl önce bir kültür projesi başlatmış olsaydık. Şimdi sonuçlarını alıyorduk... Buna inanıyorum. Böyle çıktık yola…” dedi.‘Türkiye’de biz akademik çalışmanın takdir gördüğünü, değerli ve kıymetli bir şey olduğunu yerleştirmek istiyoruz’“Yani ben Harvard’da okudum. Harvard öyle bir günde olmamış ki. 400 yıllık bir okul. Geleneği var. Birikimi var. Bugün Türkiye’de geleneği olan üniversitelere bakın. Mesela İstanbul Üniversitesi her zaman İstanbul Üniversitesi’dir. Geleneği vardır... İlim Yayma Ödülleri de böyle uzun soluklu bir çalışmanın başındadır...” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Türkiye’de biz akademik çalışmanın takdir gördüğünü, değerli ve kıymetli bir şey olduğunu yerleştirmek istiyoruz. İlim Yayma Ödülleri budur... Düşünün ki bir bilim insanı, akademisyen, laboratuvarda, kütüphanede yıllarca çalışıyor. Sorarlar, neyin peşinde ne yapıyor diye? Ne yaptı ki? Biz işte bunu aşmaya çalışıyoruz. Bir bakıyorsunuz, bir biliminsanı bir kitapla bir fikir kanalı açıyor. 1000 yıla damgasını vuruyor. Yani biz çocuğa ‘Başıma icat çıkartma’ diyenlerden değil, icat çıkart diyenlerdeniz" dedi.Erdoğan “Şöyle düşünün, biz burada akademisyene olan saygıyı, ilgiyi ve değeri gösterirsek o da belki örneğin ABD’de alışacak, öğrenecek ve ülkesine dönüp büyük işler yapacak. Kanallar, kapılar açacak. İşte Selçuk Bayraktar budur. Fuat Sezgin Hocamız bunun örneğidir. Bakın Müslümanlar Batılı düşünce insanlarının kitaplarını alıp çevirmişler. 15’inci yüzyıldan sonra onları geçmişler. Sonra da Batılı bilim insanları gelip Müslüman düşünürlerin kitaplarını çevirip gelişmişler, onlar geçmişler... İşte Gutenberg matbaayı buluyor, ilk çevirisi basılan kitapların başında İbni Sina geliyor” diye konuştu.
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recep tayyip erdoğan, bilal erdoğan, ilim yayma vakfı, yurtdışı, gençler

Bilal Erdoğan: Gençlere bu ülkede çalışırsan kazanırsın fikrini yerleştirmek lazım

12:58 19.12.2021
© AABilal Erdoğan
Bilal Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Hürriyet’ten Fatih Çekirge'ye konuştu. Erdoğan, "Çocuklarımızın yüzde 40’ı ‘Yurtdışına gitmek ister misin?’ sorusuna evet diyor. Gençlere bu ülkede çalışırsan kazanırsın fikrini yerleştirmek lazım" dedi.
Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge'ye konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, “Bakın biz de anketler yapıyoruz. Çocuklarımızın yüzde 40’ı ‘Yurtdışına gitmek ister misin?’ sorusuna evet diyor. İlk sıra ABD ve Almanya... Oysa gençlere bu ülkede çalışırsan kazanırsın fikrini yerleştirmek lazım... İlim Yayma Ödülleri ve bizim genel bakışımız böyle. Örneklerimiz var. İşte Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran Hocamız. MIT’de doktora yapmış. İstese ABD’de kalabilirdi. Ama gelmiş Van’da laboratuvarında çalışıyor. Şimdi Bartın’da... İşte bu başarı hikâyelerini çocuklara anlatmalıyız" ifadesini kullandı.

‘Bütün hedefim, kültürümüzün ihya edilmesidir, insan yetiştirmektir’

“Bütün hedefim, kültürümüzün ihya edilmesidir, insan yetiştirmektir” diyen Erdoğan “Geleneksel sporlarımızdan okçulukta da bu var. Üniversitede de bu var. Şimdi içinde bulunduğumuz bu müzik okulunda da bu var... İnsan yetiştirmek. Ona uğraşıyorum. Eğer bunu başarırsak Allah’ın izniyle Türkiye güçlü olur” diye konuştu.
Kültürün uzun soluklu olduğundan bahseden Erdoğan “Yani siyaset günlüktür biraz. Bugün var, yarın yok. Kendine göre istikrarsız dönemleri var. Dünyadan etkileniyor. Çok karmaşık, sofistike bir yapı siyaset... Ama sonuçta bir toplumu güçlü kılacak olan şey bana göre kültürdür. İlimdir. Kültür de gündelik kaygılarla olmuyor. Kalıcı olan, uzun soluklu olan bir iş... Yani düşünün, 20 yıl önce bir kültür projesi başlatmış olsaydık. Şimdi sonuçlarını alıyorduk... Buna inanıyorum. Böyle çıktık yola…” dedi.

‘Türkiye’de biz akademik çalışmanın takdir gördüğünü, değerli ve kıymetli bir şey olduğunu yerleştirmek istiyoruz’

“Yani ben Harvard’da okudum. Harvard öyle bir günde olmamış ki. 400 yıllık bir okul. Geleneği var. Birikimi var. Bugün Türkiye’de geleneği olan üniversitelere bakın. Mesela İstanbul Üniversitesi her zaman İstanbul Üniversitesi’dir. Geleneği vardır... İlim Yayma Ödülleri de böyle uzun soluklu bir çalışmanın başındadır...” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Türkiye’de biz akademik çalışmanın takdir gördüğünü, değerli ve kıymetli bir şey olduğunu yerleştirmek istiyoruz. İlim Yayma Ödülleri budur... Düşünün ki bir bilim insanı, akademisyen, laboratuvarda, kütüphanede yıllarca çalışıyor. Sorarlar, neyin peşinde ne yapıyor diye? Ne yaptı ki? Biz işte bunu aşmaya çalışıyoruz. Bir bakıyorsunuz, bir biliminsanı bir kitapla bir fikir kanalı açıyor. 1000 yıla damgasını vuruyor. Yani biz çocuğa ‘Başıma icat çıkartma’ diyenlerden değil, icat çıkart diyenlerdeniz" dedi.
Erdoğan “Şöyle düşünün, biz burada akademisyene olan saygıyı, ilgiyi ve değeri gösterirsek o da belki örneğin ABD’de alışacak, öğrenecek ve ülkesine dönüp büyük işler yapacak. Kanallar, kapılar açacak. İşte Selçuk Bayraktar budur. Fuat Sezgin Hocamız bunun örneğidir. Bakın Müslümanlar Batılı düşünce insanlarının kitaplarını alıp çevirmişler. 15’inci yüzyıldan sonra onları geçmişler. Sonra da Batılı bilim insanları gelip Müslüman düşünürlerin kitaplarını çevirip gelişmişler, onlar geçmişler... İşte Gutenberg matbaayı buluyor, ilk çevirisi basılan kitapların başında İbni Sina geliyor” diye konuştu.
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