https://tr.sputniknews.com/20211219/budoda-aksam-seferleri-de-iptal-edildi-1051911693.html
BUDO'da akşam seferleri de iptal edildi
BUDO'da akşam seferleri de iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) sabah saatlerinde iptal edilen 6 seferin ardından, öğleden sonra ve akşam seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T16:20+0300
2021-12-19T16:20+0300
2021-12-19T16:20+0300
türkiye
ido
budo
iptal
sefer
istanbul deniz otobüsleri (ido)
bursa deniz otobüsleri (budo)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104034/36/1040343646_0:203:2001:1328_1920x0_80_0_0_fdecc08d173452fcdc1b8e06471a171c.jpg
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.Ayrıca, saat 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 17.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211215/ido-ve-budonun-bazi-seferleri-iptal-edildi-1051779660.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104034/36/1040343646_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_39d674845d66d43260d7d58d01c13574.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ido, budo, iptal, sefer, istanbul deniz otobüsleri (ido), bursa deniz otobüsleri (budo)
BUDO'da akşam seferleri de iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) sabah saatlerinde iptal edilen 6 seferin ardından, öğleden sonra ve akşam seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca, saat 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 17.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.