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https://tr.sputniknews.com/20211219/budoda-aksam-seferleri-de-iptal-edildi-1051911693.html
BUDO'da akşam seferleri de iptal edildi
BUDO'da akşam seferleri de iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) sabah saatlerinde iptal edilen 6 seferin ardından, öğleden sonra ve akşam seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T16:20+0300
2021-12-19T16:20+0300
türkiye
ido
budo
iptal
sefer
istanbul deniz otobüsleri (ido)
bursa deniz otobüsleri (budo)
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BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.Ayrıca, saat 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 17.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211215/ido-ve-budonun-bazi-seferleri-iptal-edildi-1051779660.html
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ido, budo, iptal, sefer, istanbul deniz otobüsleri (ido), bursa deniz otobüsleri (budo)

BUDO'da akşam seferleri de iptal edildi

16:20 19.12.2021
© AABUDO
BUDO - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© AA
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Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) sabah saatlerinde iptal edilen 6 seferin ardından, öğleden sonra ve akşam seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca, saat 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 17.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.
İDO - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
YAŞAM
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
15 Aralık, 07:49
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