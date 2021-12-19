https://tr.sputniknews.com/20211219/bulent-ersoyun-hayati-film-oluyor-insanlar-dogrulari-bilsin-bir-bulent-ersoy-geldi-gecti-1051910038.html

Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor: ‘İnsanlar doğruları bilsin, bir Bülent Ersoy geldi geçti’

Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor: ‘İnsanlar doğruları bilsin, bir Bülent Ersoy geldi geçti’

Sanatçı Bülent Ersoy hayatını konu olacak belgesel Film için gelen teklife onay verdiğini söyledi. Ersoy, “Film için eskileri yeniden yaşayacağım. İnsanlar... 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T15:07+0300

2021-12-19T15:07+0300

2021-12-19T15:07+0300

yaşam

bülent ersoy

film

belgesel

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Hürriyet’ten Sayit Durmaz’ın aktardığına göre, sanatçı Bülent Ersoy hayatını konu olacak belgesel film için gelen teklife onay verdiğini söyledi.Henüz yapımcılarıyla masaya oturmadığı için gençliğini ve şimdiki zamanını kimin oynayacağı konusunda şu an bir düşüncesinin olmadığını belirten Ersoy “Film için eskileri yeniden yaşayacağım. Bunları kaldırabilecek miyim, merak ediyorum. İnsanlar doğruları bilsin. Bir Bülent Ersoy geldi geçti” ifadelerini kullandı.

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bülent ersoy, film, belgesel