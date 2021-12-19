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Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor: ‘İnsanlar doğruları bilsin, bir Bülent Ersoy geldi geçti’
Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor: ‘İnsanlar doğruları bilsin, bir Bülent Ersoy geldi geçti’
Sanatçı Bülent Ersoy hayatını konu olacak belgesel Film için gelen teklife onay verdiğini söyledi. Ersoy, “Film için eskileri yeniden yaşayacağım. İnsanlar... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T15:07+0300
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yaşam
bülent ersoy
film
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Hürriyet’ten Sayit Durmaz’ın aktardığına göre, sanatçı Bülent Ersoy hayatını konu olacak belgesel film için gelen teklife onay verdiğini söyledi.Henüz yapımcılarıyla masaya oturmadığı için gençliğini ve şimdiki zamanını kimin oynayacağı konusunda şu an bir düşüncesinin olmadığını belirten Ersoy “Film için eskileri yeniden yaşayacağım. Bunları kaldırabilecek miyim, merak ediyorum. İnsanlar doğruları bilsin. Bir Bülent Ersoy geldi geçti” ifadelerini kullandı.
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bülent ersoy, film, belgesel

Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor: ‘İnsanlar doğruları bilsin, bir Bülent Ersoy geldi geçti’

15:07 19.12.2021
© DHABülent Ersoy
Bülent Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© DHA
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Sanatçı Bülent Ersoy hayatını konu olacak belgesel Film için gelen teklife onay verdiğini söyledi. Ersoy, “Film için eskileri yeniden yaşayacağım. İnsanlar doğruları bilsin. Bir Bülent Ersoy geldi geçti” ifadelerini kullandı.
Hürriyet’ten Sayit Durmaz’ın aktardığına göre, sanatçı Bülent Ersoy hayatını konu olacak belgesel film için gelen teklife onay verdiğini söyledi.
Henüz yapımcılarıyla masaya oturmadığı için gençliğini ve şimdiki zamanını kimin oynayacağı konusunda şu an bir düşüncesinin olmadığını belirten Ersoy “Film için eskileri yeniden yaşayacağım. Bunları kaldırabilecek miyim, merak ediyorum. İnsanlar doğruları bilsin. Bir Bülent Ersoy geldi geçti” ifadelerini kullandı.
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