https://tr.sputniknews.com/20211219/bursali-bir-torba-dolusu-parayla-5-tane-ekmek-almaya-gidilecek-gunlere-pat-diye-ulasabiliriz-1051906662.html

Bursalı: Bir torba dolusu parayla 5 tane ekmek almaya gidilecek günlere pat diye ulaşabiliriz

Bursalı: Bir torba dolusu parayla 5 tane ekmek almaya gidilecek günlere pat diye ulaşabiliriz

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı yazısında “4250 TL’lik asgari ücret kötü mü diyorlar. Kötü, rezalet! Çünkü daha şimdiden her şeye yapılan zamlarla bir hafta... 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T12:06+0300

2021-12-19T12:06+0300

2021-12-19T12:06+0300

ekonomi

türkiye

enflasyon

orhan bursalı

asgari ücret

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050901163_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d86787140fd1755175ce9358d6c204e9.jpg

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı bugünkü yazısında yeni belirlenen asgari ücret konusuna değinerek “4250 TL’lik asgari ücret kötü mü diyorlar. Kötü, rezalet! Çünkü daha şimdiden her şeye yapılan zamlarla bir hafta içinde ücretin yüzde 10’u gitti. Düşünün ki ücretliler 4350 TL’yi şubat başında alacaklar. Şimdi asgari ücret 265 dolara denk geliyor (1 $>16 TL). O zamana kadar gelen zamlarla ücretliler yine dünyanın en söğüşlenen emekçileri arasında olacak. Zaten bunun hesabını yaptılar asgari ücreti saptarken; verdiklerini, sanki yüksek gibi görünen ücreti, üç beş ay içinde fitil fitil emekçilerin burunlarından getirecekler” diye yazdı.Bursalı faiz ile enflasyon arasındaki farkın açıldıkça devalüasyonun parayı pul edeceğini de ifade ederek "Böyle giderse, bir torba dolu enflasyon parasıyla beş tane ekmek almaya gidilecek günlere pat diye ulaşabiliriz O zaman bugün yandaşların övgü düzdüğü asgari ücret, kaotik bir ekonomik düzende hiçbir hükmünün kalmayacağı bir değersizleşmeye uğrayacak" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, enflasyon, orhan bursalı, asgari ücret