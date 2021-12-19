https://tr.sputniknews.com/20211219/chp-sandik-savunma-hareketini-kurdu-1051910777.html
CHP, Sandık Savunma Hareketi’ni kurdu
CHP, Sandık Savunma Hareketi’ni kurdu
CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Modeli kapsamında İlçe seçim kurulu ve sandıklarda vatandaşların oyunu korumak için Sandık Savunma Hareketi'ni (SSH)... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T15:43+0300
2021-12-19T15:43+0300
2021-12-19T15:44+0300
türkiye
ak parti
chp
seçim
erken seçim
akp
güvenlik
sandık
cumhuriyet halk partisi (chp)
kuruluş
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Seçim hazırlıklarına hız veren CHP, vatandaşların oylarını korumak için yeni bir projeyi hayata geçirdi.CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Modeli kapsamında İlçe seçim kurulu ve sandıklarda vatandaşların oyunu korumak için Sandık Savunma Hareketi’ni (SSH) başlattıklarını duyurarak avukatlara, harekete katılma çağrısında bulundu.Avukatlar, hukuk@chpistanbul.org.tr adresine mail göndererek çalışmalara katılabilecek.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından Sandık Savunma Hareketi’nin broşürünün görselini paylaşarak ‘Bekliyoruz’ dedi.
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ak parti, chp, seçim, erken seçim, akp, güvenlik, sandık, cumhuriyet halk partisi (chp), kuruluş, hareket, sandık savunma hareketi
CHP, Sandık Savunma Hareketi’ni kurdu
15:43 19.12.2021 (güncellendi: 15:44 19.12.2021)
CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Modeli kapsamında İlçe seçim kurulu ve sandıklarda vatandaşların oyunu korumak için Sandık Savunma Hareketi'ni (SSH) başlattıklarını duyurarak avukatlara, harekete katılma çağrısında bulundu.
Seçim hazırlıklarına hız veren CHP, vatandaşların oylarını korumak için yeni bir projeyi hayata geçirdi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Modeli kapsamında İlçe seçim kurulu ve sandıklarda vatandaşların oyunu korumak için Sandık Savunma Hareketi’ni (SSH) başlattıklarını duyurarak avukatlara, harekete katılma çağrısında bulundu.
Avukatlar, hukuk@chpistanbul.org.tr adresine mail göndererek çalışmalara katılabilecek.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından Sandık Savunma Hareketi’nin broşürünün görselini paylaşarak ‘Bekliyoruz’ dedi.