https://tr.sputniknews.com/20211219/cop-konteynerlerini-devirenleri-uyaran-zabita-komiseri-bicaklandi-1051907563.html

Çöp konteynerlerini devirenleri uyaran zabıta komiseri bıçaklandı

Çöp konteynerlerini devirenleri uyaran zabıta komiseri bıçaklandı

Tekirdağ'da dün akşam, çöp konteynerlerini deviren 20 yaşındaki O.D. ve 26 yaşındaki R.G., kendilerini uyaran zabıta ekipleriyle tartıştı. Kavgaya dönüşen... 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T12:47+0300

2021-12-19T12:47+0300

2021-12-19T12:47+0300

türkiye

tekirdağ

polis

hastane

çöp

zabıta

bıçaklama

konteyner

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Barbaros Mahallesi'nde devriye görevi yürüten Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, O.D. ve R.G.'nin çöp konteynerlerini devirdiklerini görünce uyarıda bulundu. Uyarıya aldırmayan 2 kişi, zabıta komiseri Ferhat Irmak ile ekipte bulunan Rıdvan Çetin, Serdar Kızıldağ ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken O.D., üzerinde taşıdığı bıçakla Irmak'ı göğüs ve elinden yaraladı. Olay üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Irmak, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.Polisin gözaltına aldığı O.D.'nin 3.50, R.G.'nin ise 3.10 promil alkollü oldukları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.D. ve R.G., tutuklandı.

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tekirdağ, polis, hastane, çöp, zabıta, bıçaklama, konteyner