https://tr.sputniknews.com/20211219/cop-konteynerlerini-devirenleri-uyaran-zabita-komiseri-bicaklandi-1051907563.html
Çöp konteynerlerini devirenleri uyaran zabıta komiseri bıçaklandı
Çöp konteynerlerini devirenleri uyaran zabıta komiseri bıçaklandı
Tekirdağ'da dün akşam, çöp konteynerlerini deviren 20 yaşındaki O.D. ve 26 yaşındaki R.G., kendilerini uyaran zabıta ekipleriyle tartıştı. Kavgaya dönüşen... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T12:47+0300
2021-12-19T12:47+0300
2021-12-19T12:47+0300
türkiye
tekirdağ
polis
hastane
çöp
zabıta
bıçaklama
konteyner
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Barbaros Mahallesi'nde devriye görevi yürüten Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, O.D. ve R.G.'nin çöp konteynerlerini devirdiklerini görünce uyarıda bulundu. Uyarıya aldırmayan 2 kişi, zabıta komiseri Ferhat Irmak ile ekipte bulunan Rıdvan Çetin, Serdar Kızıldağ ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken O.D., üzerinde taşıdığı bıçakla Irmak'ı göğüs ve elinden yaraladı. Olay üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Irmak, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.Polisin gözaltına aldığı O.D.'nin 3.50, R.G.'nin ise 3.10 promil alkollü oldukları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.D. ve R.G., tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20211209/zabita-tarafindan-gozaltina-alinan-dilenci-koronayim-beni-almayin-dedim-dinlemediler-1051614079.html
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tekirdağ, polis, hastane, çöp, zabıta, bıçaklama, konteyner
Çöp konteynerlerini devirenleri uyaran zabıta komiseri bıçaklandı
Tekirdağ'da dün akşam, çöp konteynerlerini deviren 20 yaşındaki O.D. ve 26 yaşındaki R.G., kendilerini uyaran zabıta ekipleriyle tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada göğüs ve elinden bıçaklanan 34 yaşındaki zabıta komiseri Ferhat Irma yaralandı. Yakalanan ve 3.50 promil alkollü çıkan O.D. ile 3.10 promil alkollü olan R.G. tutuklandı.
Barbaros Mahallesi'nde devriye görevi yürüten Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, O.D. ve R.G.'nin çöp konteynerlerini devirdiklerini görünce uyarıda bulundu.
Uyarıya aldırmayan 2 kişi, zabıta komiseri Ferhat Irmak ile ekipte bulunan Rıdvan Çetin, Serdar Kızıldağ ile tartıştı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken O.D., üzerinde taşıdığı bıçakla Irmak'ı göğüs ve elinden yaraladı.
Olay üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Irmak, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Polisin gözaltına aldığı O.D.'nin 3.50, R.G.'nin ise 3.10 promil alkollü oldukları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.D. ve R.G., tutuklandı.