Cumhurbaşkanı danışmanı: Milli iktisat ve siyaset politikasıyla tarih yazıyor, yeni dünya kuruyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Ayhan Oğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Genel kabul görmüş iktisat bilimi ve siyaset bilimi kuralları ,Batıyı merkez dünyanın geri kalanını öteki kabul eder. Emperyal hedefler ve sömürü paradiğması üzerine kuruludur. Yırtıp attık,Milli iktisad ve Milli siyaset politikasıyla tarih yazıyor,yeni bir dünya kuruyoruz” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Ayhan Oğan “Emperyal hedefler ve sömürü paradiğması üzerine kuruludur. Yırtıp attık, Milli iktisad ve Milli siyaset politikasıyla tarih yazıyor,yeni bir dünya kuruyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Ayhan Oğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Genel kabul görmüş iktisat bilimi ve siyaset bilimi kuralları ,Batıyı merkez dünyanın geri kalanını öteki kabul eder. Emperyal hedefler ve sömürü paradiğması üzerine kuruludur. Yırtıp attık,Milli iktisad ve Milli siyaset politikasıyla tarih yazıyor,yeni bir dünya kuruyoruz” ifadelerini kullandı.
Genel kabul görmüş iktisat bilimi ve siyaset bilimi kuralları ,Batıyı merkez dünyanın geri kalanını öteki kabul eder. Emperyal hedefler ve sömürü paradiğması üzerine kuruludur. Yırtıp attık,Milli iktisad ve Milli siyaset politikasıyla tarih yazıyor,yeni bir dünya kuruyoruz