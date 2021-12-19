https://tr.sputniknews.com/20211219/cumhurbaskani-erdogan-ulkemizin-en-guclu--haberlesme-uydusu-olan-turksat-5byi-uzaya-firlattik-1051904373.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin en güçlü haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin en güçlü haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de yine... 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T09:44+0300

2021-12-19T09:44+0300

2021-12-19T09:44+0300

türkiye

abd

uzay

türksat

roket

uydu

türksat 5b

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzaydaki 8'inci aktif uydusu olan Türksat 5B'nin uzaya fırlatılması dolayısıyla video mesaj yayımladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, Türkiye ve Türk milleti adına bir gurur anına daha şahit olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.Türksat 5A uydusunun ocak ayında Falcon 9 roketiyle fırlatıldığını, haziranda da hizmete alındığını hatırlatan Erdoğan, "Bugün de ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de yine Space X firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik. Sayın (Elon) Musk'ı ve Space X firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum" dedi.Türksat 5B uydusunun 42 derece Doğu yörüngesinde hizmet veren ve televizyon yayıncılığının yükünü taşıyan Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına yedeklik yapacağını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:Space X firmasıyla uzay çalışmaları alanında yürütülen başarılı ortak çalışmaların artarak devam etmesini temenni eden Erdoğan, bu gururu yaşatan herkese şükranlarını sundu.Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B, Türkiye saatiyle 06.58'de ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211219/turksat-5b-icin-geri-sayim-firlatma-rampasinda-yerini-aldi-1051902338.html

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abd, uzay, türksat, roket, uydu, türksat 5b