https://tr.sputniknews.com/20211219/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-uzay-istasyonuna-kadar-giden-bir-yolculugumuz-var-1051905121.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türksat 5B uydusuna ilişkin olarak, "Ay'a sert iniş sonrasında yumuşak iniş derken aslında uzay istasyonuna kadar giden... 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T10:25+0300

2021-12-19T10:25+0300

2021-12-19T10:25+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

uzay

fuat oktay

türksat

akp

açıklama

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

uydu

türksat 5b

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türksat 5B uydusunun uzaya fırlatılması nedeniyle Türksat Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törene katıldı. Tören sonrası, Oktay ve Karaismailoğlu, gazetecilere açıklama yaptı. Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TEKNOFEST gençliği olarak adlandırdığı gençliğin ilkokuldan itibaren teknolojiyle iç içe olan gençlik olduğunu belirterek, "Bizim geleceğe çok daha pozitif bakmamızın sebeplerinden birisi bu. Güçlü bir liderliğimiz var. İkisini de birleştirdiğimizde çok daha güçlü bir Türkiye'yi gelecekte göreceğiz. Gençler geliyor, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, Uzay Ajansımız aynı şekilde. Aya sert iniş sonrasında yumuşak iniş derken aslında uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var. Bu anlamda geleceğimiz güzel görünüyor. Kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz" diye konuştu.Oktay şu ifadeleri kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211219/turksat-5b-icin-geri-sayim-firlatma-rampasinda-yerini-aldi-1051902338.html

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recep tayyip erdoğan, uzay, fuat oktay, türksat, akp, açıklama, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), uydu, türksat 5b