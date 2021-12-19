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https://tr.sputniknews.com/20211219/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-uzay-istasyonuna-kadar-giden-bir-yolculugumuz-var-1051905121.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türksat 5B uydusuna ilişkin olarak, "Ay'a sert iniş sonrasında yumuşak iniş derken aslında uzay istasyonuna kadar giden... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T10:25+0300
2021-12-19T10:25+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
uzay
fuat oktay
türksat
akp
açıklama
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
uydu
türksat 5b
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türksat 5B uydusunun uzaya fırlatılması nedeniyle Türksat Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törene katıldı. Tören sonrası, Oktay ve Karaismailoğlu, gazetecilere açıklama yaptı. Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TEKNOFEST gençliği olarak adlandırdığı gençliğin ilkokuldan itibaren teknolojiyle iç içe olan gençlik olduğunu belirterek, "Bizim geleceğe çok daha pozitif bakmamızın sebeplerinden birisi bu. Güçlü bir liderliğimiz var. İkisini de birleştirdiğimizde çok daha güçlü bir Türkiye'yi gelecekte göreceğiz. Gençler geliyor, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, Uzay Ajansımız aynı şekilde. Aya sert iniş sonrasında yumuşak iniş derken aslında uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var. Bu anlamda geleceğimiz güzel görünüyor. Kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz" diye konuştu.Oktay şu ifadeleri kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211219/turksat-5b-icin-geri-sayim-firlatma-rampasinda-yerini-aldi-1051902338.html
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recep tayyip erdoğan, uzay, fuat oktay, türksat, akp, açıklama, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), uydu, türksat 5b

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var

10:25 19.12.2021
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - ERDOĞAN BUDAK - MESUT SÜZENERCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - ERDOĞAN BUDAK - MESUT SÜZENER
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türksat 5B uydusuna ilişkin olarak, "Ay'a sert iniş sonrasında yumuşak iniş derken aslında uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var. Bu anlamda geleceğimiz güzel görünüyor" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türksat 5B uydusunun uzaya fırlatılması nedeniyle Türksat Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törene katıldı. Tören sonrası, Oktay ve Karaismailoğlu, gazetecilere açıklama yaptı.
Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TEKNOFEST gençliği olarak adlandırdığı gençliğin ilkokuldan itibaren teknolojiyle iç içe olan gençlik olduğunu belirterek, "Bizim geleceğe çok daha pozitif bakmamızın sebeplerinden birisi bu. Güçlü bir liderliğimiz var. İkisini de birleştirdiğimizde çok daha güçlü bir Türkiye'yi gelecekte göreceğiz. Gençler geliyor, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, Uzay Ajansımız aynı şekilde. Aya sert iniş sonrasında yumuşak iniş derken aslında uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var. Bu anlamda geleceğimiz güzel görünüyor. Kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz" diye konuştu.
Oktay şu ifadeleri kullandı.

"İnşallah 6A ile 9'uncu uydumuz olacak. 20 yıl önce hayal edilemeyen işlerdi bunlar. Bunları söylediğiniz zaman garip garip bakıyorlardı. Şimdi bize 'Diğer uyduyu ne zaman atıyorsunuz?' soruları gelmeye başladı. Bunlar ülkemizin geldiği konumu gösteren veriler aslında. İnşallah artarak devam edecek ve gençlerimizi de inşallah ekibimize katacağız. Türkiye artık bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldi."

Türksat 5B haberleşme uydusu Türkiye saatine göre 19 Aralık Pazar günü saat 06.58'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılmak üzere hazırlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
TÜRKİYE
Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı
03:12
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