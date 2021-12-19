https://tr.sputniknews.com/20211219/derya-baykal-ekmek-israfina-cok-kiziyorum-insanlar-zordayken-atmak-ne-kadar-merhametsizce-1051914440.html

Derya Baykal: Ekmek israfına çok kızıyorum, insanlar zordayken atmak ne kadar merhametsizce

Derya Baykal: Ekmek israfına çok kızıyorum, insanlar zordayken atmak ne kadar merhametsizce

Sanatçı Derya Baykal, “Ekmek israfına çok kızıyorum, görüyorsunuz halk ekmekteki kuyrukları, insanlar zordayken atmak ne kadar merhametsizce” dedi. 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T19:13+0300

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yaşam

türkiye

ekmek

israf

derya baykal

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Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Sanatçı Derya Baykal, "Herkes çok haklı. Ben de herkes kadar çok etkileniyorum hem de çok! Şeker hastasıyım ve pandemi sürecinde ben de çalışamadım. Sonuçta kemer sıkıyoruz. Mesela bir şey pişiriyorsam çocuklarıma götürüyorum, onlar yapınca ben alıyorum. Mutfağı küçülttüm" dedi.Daha ekonomik yaşadığını söyleyen Baykal şu ifadeleri kullandı:Baykal, "Yatılı kadın çalıştırmıyorum artık. Daha küçük bir hayata geçtim. Her gün çocuklara gidip geliyordum, ben de onlara yakın taşındım ve böylelikle benzinden de tasarruf ettim. Her yere yürüyerek gidiyorum. Bir atölyem var ve oradaki harcamaları azalttık. Pandemide kapalıydık ama maaşlar sigortalar ödendi. İnsanları mağdur etmedim şükür ki. Yoğurdu bile evde yapacağız, abur cuburdan kaçacağız. Evde bir mücver, bir kek yapıp da bir restorana satmak hiç ayıp değil. Girişimci olmanın yollarını bulacağız. Kaldı ki sosyal medya var artık ve bize bu imkanı veriyor" diye konuştu.13 yaşından beri mücadele verdiğini belirten Baykal, "Ben çok zorluklar geçirdim, çok parasız kaldım. Yine parasız kalırsam çıkarım pazara limon satarım, hiç de ayıp değil. Güç, kendine inanmaktır" ifadesini kullandı.

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türkiye, ekmek, israf, derya baykal