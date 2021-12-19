https://tr.sputniknews.com/20211219/dogu-anadoluda-sicakliklar-mevsim-normallerinin-4-6-derece-altina-dusecek-1051912600.html

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-6 derece altına düşecek

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-6 derece altına düşecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altına düşecek. 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T17:18+0300

2021-12-19T17:18+0300

2021-12-19T17:18+0300

yaşam

türkiye

soğuk hava

kar

doğu anadolu bölgesi

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde etkili olan yağışlı hava, çarşamba günü etkisini kaybedecek.Bölgede sıcaklıkların, salı gününden itibaren hissedilir derecede düşeceği bölgede, özellikle Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.Aşırı soğuk nedeniyle buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

doğu anadolu bölgesi

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2021

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türkiye, soğuk hava, kar, doğu anadolu bölgesi