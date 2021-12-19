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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-6 derece altına düşecek
Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-6 derece altına düşecek
Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altına düşecek. 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T17:18+0300
2021-12-19T17:18+0300
yaşam
türkiye
soğuk hava
kar
doğu anadolu bölgesi
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde etkili olan yağışlı hava, çarşamba günü etkisini kaybedecek.Bölgede sıcaklıkların, salı gününden itibaren hissedilir derecede düşeceği bölgede, özellikle Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.Aşırı soğuk nedeniyle buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
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türkiye, soğuk hava, kar, doğu anadolu bölgesi

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-6 derece altına düşecek

17:18 19.12.2021
© AAkar - yağış
kar - yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© AA
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altına düşecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde etkili olan yağışlı hava, çarşamba günü etkisini kaybedecek.
Bölgede sıcaklıkların, salı gününden itibaren hissedilir derecede düşeceği bölgede, özellikle Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Aşırı soğuk nedeniyle buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
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