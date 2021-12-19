https://tr.sputniknews.com/20211219/erdogan-enflasyon-asagiya-inmeye-baslayacak-cunku-faiz-sebep-enflasyon-neticedir-bu-da-benim-tezim-1051912808.html

Erdoğan: Enflasyon aşağıya inmeye başlayacak çünkü faiz sebep enflasyon neticedir; bu da benim tezim

Erdoğan: Enflasyon aşağıya inmeye başlayacak çünkü faiz sebep enflasyon neticedir; bu da benim tezim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama Türkiye'de de faizciler ne yazık ki bu işi hala savunmanın gayreti içerisinde. Ben de diyorum ki biz kararlı bir şekilde yolumuza... 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T17:39+0300

2021-12-19T17:39+0300

2021-12-19T18:22+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

enflasyon

ekonomik kriz

ekonomi

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Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Afrikalı gençlerle bir araya geldi.Zirve vesilesiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Afrika kıtası ile kökü 10. yüzyıla uzanan derin ilişkilerin bulunduğunu vurguladı.Erdoğan, "Afrikalı kardeşlerimiz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Biz de göreve geldiğimiz 2002 yılından itibaren Afrika ile dostluğumuzun ve iş birliğimizin gelişmesine özel önem verdik" diye konuştu.Başbakanlık görevi dahil bugüne kadar 30 Afrika ülkesini toplamda 50 defa ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, çoğu ilk kez olmak üzere kıta genelinden pek çok devlet ve hükümet başkanını da Türkiye'de ağırladıklarını söyledi.Kovid-19 salgınına rağmen sadece bu yıl, Sahra Altı Afrika'dan 38 üst düzey heyeti Türkiye'de misafir ettiklerini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:'Türkiye burslarından 14 binden fazla Afrikalı kardeşimiz faydalandı'Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bunları yaparken temel amacın, gençlere daha adil, daha huzurlu, daha müreffeh bir dünya bırakmak olduğuna işaret ederek, "Çünkü sizler hem bizim hem de geldiğiniz ülkelerin istikbalisiniz, umudusunuz. Geleceğimizi sağlıklı bir zeminde inşa etmek için nitelikli, vizyoner, erdem ve vicdan sahibi gençlere ihtiyacımızın olduğunu biliyoruz." dedi.Bu amaçla gerek Türkiye içinde gerekse yurt dışında birçok projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Erdoğan, geçmişte farklı kurumların farklı statülerde verdiği bursları 2012'den itibaren "Türkiye Bursları" adı altında yeniden düzenlediklerini söyledi.Erdoğan, kısa sürede büyük başarı kaydeden bu projeyle eskiden 5-6 ülkeyle sınırlı kalan çalışmaları, bugün 180'i aşkın ülkeye teşmil ettiklerini dile getirdi.Türkiye'nin verdiği burslar sayesinde mezun olmuş ve bugün ülkesine bakan siyasetçi, iş adamı, akademisyen, bürokrat olarak hizmet eden 70 bini aşkın mezunun olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye burslarından 14 binden fazla Afrikalı kardeşimiz faydalandı. Ziyaret ettiğimiz ülkelerde zaman zaman bu kardeşlerimizle karşılaşıyor ve onların başarılarından gerçekten ben de gurur duyuyorum. Türkiye burslarının yanı sıra Türkiye Maarif Vakfımız da Afrika'nın geleceğine katkı maksadıyla eğitim hizmetlerini başarıyla sürdürüyor." bilgisini paylaştı.Erdoğan, şunları kaydetti:Afrikalı gençlerle birlikte olmaktan duyduğu bahtiyarlığı tekrar ifade eden Erdoğan, sözü gençlere bıraktı.'Ben vatandaşımı, halkımı faize ezdirmeyeceğim'Bir gencin, Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü Alkışlayamam" isimli şiirini okuması üzerine Erdoğan, "Maşallah, benden iyi okuyorsun bu şiiri ya. Ben bu şiirle birincilik almıştım." dedi.Bir başka gencin "Siz Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yıllardır Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir ekonomik kurtuluş savaşı veriyorsunuz. Bu Türkiye'nin davasıdır, bu ümmetin davasıdır, diye düşünüyorum. Bu kapsamda Afrika ortaklarınıza bu ekonomik kurtuluş savaşı mücadelesinin önemini açıklar mısınız ve öneride bulunabilir misiniz?" şeklindeki sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:Amerika'nın ve Avrupa'nın enflasyonda çok ciddi bir sıkıntı içinde olduğunu ifade eden Erdoğan, "Ama Türkiye'de de faizciler ne yazık ki bu işi hala savunmanın gayreti içerisinde. Ben de diyorum ki biz kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz ve milletimizi, vatandaşımızı faize ezdirmeyeceğiz ve inşallah en kısa zamanda da enflasyon aşağıya inmeye başlayacak. Çünkü faiz sebep, enflasyon neticedir; bu da benim tezimdir." dedi.'Yıllar yılı zengin Afrikalıyı maalesef fakirliğe mahkum ediyorlar'Bir başka gencin, "Benim sorum sizin yazdığınız kitapla ilgili, o yüzden öncelikle kaleminize sağlık. Kitabınızın 88. sayfasında yazdığınız gibi, merhametini yitirmiş bir dönemde bizler merhametin temsilcisi ve vicdanların sesi olmak istiyoruz. Fakat bu sistemin, yani uluslararası sistemin çalışma prensibini bildiğimiz açıdan bunun çok zor, hatta çok tehlikeli olduğunu biliyoruz. O yüzden Cumhurbaşkanım, böyle bir sistemde başarılı olabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Bir dünya lideri olarak tavsiyeleriniz nedir? Türkiye'de eğitimimi tamamladıktan sonra ülkemize dönünce ne yapmamızı öneriyorsunuz?" sorusu üzerine de Erdoğan, şöyle konuştu:Erdoğan, Birleşmiş Milletlerde 5 daimi ve 15 de geçici üye olduğunu hatırlatarak, "Peki, bu 5 tane daimi üye ne derse onların dediği oluyor mu? Oluyor. İki dudağının arasında. Peki, o 15 tane geçici üyenin orada herhangi bir hükmü var mı? Yok. Onları da aldatıyorlar ama ben diyorum ki buradaki bütün benim genç kardeşlerim ülkelerine döndükten sonra 'Biz artık geçici üye değil, biz de daimi üye olmalıyız' diye bunun mücadelesini vermeleri lazım. Eğer vermezseniz daha bunlar çok Afrika ülkelerine gelip soyarlar soğana çevirirler. Erdoğan’ın dediklerini bu 5 tane daimi üye kabul eder veya etmez, biz üzerimize düşeni yapalım, onlar etmesin." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika'nın da aynı şekilde çalışacağını ve Türkiye-Afrika iş birliğini, dayanışmasını inşallah zafere kadar taşıyacaklarını vurguladı.'Türkiye'den okuyup da ülkelerine dönen siz gençlerle biz çok şeyleri başaracağız'Yaklaşık bir ay önce Türk dünyasını bir araya getirdiklerini hatırlatan Erdoğan, "İstanbul'da Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda beraber bir toplantı yaptık. Afrika'yla da bizim bu adımı atmamız, inanıyorum ki çok daha kolay olacaktır. Ülkenizin ayağa kalkması noktasında üzerinizde çok büyük yükler var, kendinize inanın. Bir de unutmayın, Rabbimiz ne buyuruyor? Bir kere azmettin mi Allah'a tevekkül et yeter. Bunu yapıp yola devam etmek lazım. Bunu da yaparız değil mi? Bir manimiz yok, ben size inanıyorum, size güveniyorum. Bu işi başarıyla inşallah götüreceğiz ve Türkiye'den okuyup da ülkelerine dönen siz gençlerle biz çok şeyleri başaracağız" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir öğrencinin, "Bazı Afrika ülkelerinde iç savaş ve siyasi görüş ayrılıkları mevcut. Bu durum Türkiye-Afrika ilişkilerini nasıl etkilemektedir? Türkiye olarak bunların son bulmasın için nasıl bir rol oynamaktasınız?" sorusu üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:Erdoğan, bir öğrencinin, "Gelecek yıllarda Afrika ve Türkiye arasında siyasi, ticari ve kültürel noktadaki hedeflerinizi merak ediyorum." sözü üzerine, bu hassasiyeti yakalamasından dolayı öğrenciye teşekkür etti.'Derdimiz şu, büyük devlet olmak lafla olmuyor'Göreve geldiklerinde Afrika'da 12 ülkede Türk büyükelçiliğinin olduğunu, şu anda bu sayının 42'yi bulduğunu anlatan Erdoğan, şunları söyledi:Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, Başakşehir Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Pierre Webo da programda yer aldı. Webo, Afrika kıtası için yaptıkları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.Spor vesilesiyle dünyaya aktarabilecekleri mesajların çok önemli olduğuna inandığını anlatan Webo, Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakemin kendisine yönelik ırkçı söylemde bulunması olayını hatırlattı. Webo, "Bütün dünyada Türkiye'deki deneyimim vesilesiyle Türk elçisi olarak değerlendiriliyorum ve bunun sebebi de yaklaşık bir yıl önce burada başıma gelen olay. Bu olay sonrasında bana gösterdiğiniz destek için sizlere ve Türk toplumunun tamamına teşekkür etmek isterim. Saygıdeğer cumhurbaşkanım, ben burada şunu teklif etmek isterim. Kamerun'da ve tüm Afrika'da olmak üzere ben Türkiye'nin elçisi olmak isterim." diye konuştu.'Şu anda Süper Ligde hemen hemen Afrikalı futbolcuların olmadığı kulüp yok gibi'Afrika kökenli sporcuların Türkiye'de neden sevildiğinin sorulması üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarılı oldukları için sevildiklerini dile getirdi. Başarılı olan bütün sporcuların, özellikle de futbolcuların Türkiye'de son dönemlerde müstesna bir yere sahip olduklarını anlatan Erdoğan, "Şu anda Süper Ligde hemen hemen Afrikalı futbolcuların olmadığı kulüp yok gibi. Başarılı olanlar her yerde kendine muhakkak bir alan bulur ve sevgiye de layık olur." dedi.'Irkçılık bizim dinimizde men edilmiştir'Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Afrikalılar bazen ırkçı tavırlara maruz kalabiliyoruz. Irkçılıkla mücadelede alınabilecek önlemler nelerdir?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine farklı bir akşam yaşatan gençlere teşekkür etti.

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recep tayyip erdoğan, enflasyon, ekonomik kriz, ekonomi