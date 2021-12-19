https://tr.sputniknews.com/20211219/erdogan-tarih-kendini-dunyanin-hakimi-sanan-nice-kudret-budalasinin-husranina-sahitlik-etmistir-1051915879.html

Erdoğan: Neymiş efendim, faizleri düşürüyormuşuz, benden başka bir şey beklemeyin

Erdoğan: Neymiş efendim, faizleri düşürüyormuşuz, benden başka bir şey beklemeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü açıklama yapan TÜSAİD'a sert tepki gösterdi. Erdoğan, "TÜSİAD ve yavruları size sesleniyorum. Kalkıp da hükümete saldırmanın... 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T21:14+0300

2021-12-19T21:14+0300

2021-12-19T21:56+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

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2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:'Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar hükmü öyle sıradan bir hüküm değil''Ey TÜSİAD ve yavruları, size sesleniyorum''Pazartesi'den itibaren finans dünyasında ciddi sıkıntılar yaşanacakmış, bunu ancak ihanet içinde olanlar söyler''Bizim kasamız boş değil, elhamdülillah. Kasa mevcudumuz gayet iyi'Erdoğan, açıklamalarının devamında Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'un bugünkü yazısındaki "Kontrollü kambiyo rejimi" tavsiyesine de tepki gösterdi. Erdoğan, "Kontrollü kambiyo rejimi mi? Neden olmasın?" diyen Uğur'a isim vermeden "Kontrollü kambiyo rejimi gibi zırvalıkları gündeme getirenleri de asla masum görmüyoruz" yanıtı verdi.Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, bugünkü köşe yazısında artan döviz kurlarının Türkiye'nin ekonomi gerçekliğiyle örtüşmediğini belirterek, "Bunun Türkiye’nin ekonomisine değil, aslında Türkiye’yi yöneten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’na bir saldırı olduğunu anlamayan var mı? Ben o anlamayanlardan değilim" diye yazmıştı.

türkiye

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recep tayyip erdoğan