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Erdoğan: Neymiş efendim, faizleri düşürüyormuşuz, benden başka bir şey beklemeyin
21:14 19.12.2021 (güncellendi: 21:56 19.12.2021)
© AA / Arif Hüdaverdi YamanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfınca Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri töreninde konuşma yaptı.
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü açıklama yapan TÜSAİD'a sert tepki gösterdi. Erdoğan, "TÜSİAD ve yavruları size sesleniyorum. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz" dedi.
2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Tarih, kendini dünyanın ve insanlığın hakimi sanan nice kudret budalasının hüsranına şahitlik etmiştir. Bugün o kifayetsiz muhterislerin isimlerini kimse hatırlamıyor. Günümüzün zalimlerinin sonu da farklı olmayacaktır. Küresel yönetim ve ekonomi düzeninde bir süredir zaten yaşanmakta olan sancılar salgınla birlikte hızlanmıştır.
Eğitimi hayatın merkezine yerleştirmemiz şart. İlme sırtımızı döndüğümüz dönemlerde medeniyetimiz irtifa kaybetti.
Darbecilere karşı verdiğimiz mücadele, özgürlüğümüze, haysiyetimize sahip çıkma mücadelesidir.
Artık Türkiye küresel krizlere karşı bu derece dayanıklıysa, gerisinde güçlü bir altyapı var.
'Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar hükmü öyle sıradan bir hüküm değil'
Kurda yaşanan dalgalanmaları bu çerçevede değerlendirmemiz gerekiyor. Neymiş efendim, faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. hükmü öyle sıradan bir hüküm değil.
Amerika'ya bakın, durum felaket.
Attığımız adımlarla faizi de, enflasyonu da.. Hatırlayın 6 sıfırı attığımda Taksim meydanında anırırım diyen köşe yazarları aynı şeyleri şimdi de söylüyor. Anırdılar mı? Ama bunlar hala köşe yazarı.
Türkiye büyüyor. Kimse bu büyümeyi konuşmuyor. Sıkıntılar var, ama unutmayın ki Allah'ın yardımı ve milletimizin ferasetiyle bu mücadeleden de alnımızın akıyla çıkacağımızdan ben şüphe duymuyorum.
'Ey TÜSİAD ve yavruları, size sesleniyorum'
Çekilme yok. Ey TÜSİAD ve yavruları, size sesleniyorum. Tek göreviniz var, yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bunda ne yapıyorsunuz önce onu ortaya koyun. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de, cibiliyetinizi de gayet iyi biliyoruz. Sizin derdiniz başka. Biz vatan sevgisi ile millet sevgisiyle yürüyoruz, siz ise acaba bu hükümeti nasıl çökertir de isteyeceğimiz, sömüreceğimiz bir hükümeti bir yönetimi iş başına getirtiriz bunun için mücadele ediyorsunuz. Bu millet size bu fırsatı vermeyecek.
Son 19 yıldır attığımız her adımda önümüze çıkartılan engellerin arkasındaki saik neyse, bugünlerde yaşananların sebebi de aynıdır.
Ekonomide bir kural vardır, dere yatağında akar. Bizim de şu anda takip ettiğimiz yol budur.
'Pazartesi'den itibaren finans dünyasında ciddi sıkıntılar yaşanacakmış, bunu ancak ihanet içinde olanlar söyler'
'Bizim kasamız boş değil, elhamdülillah. Kasa mevcudumuz gayet iyi'
Erdoğan, açıklamalarının devamında Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'un bugünkü yazısındaki "Kontrollü kambiyo rejimi" tavsiyesine de tepki gösterdi.
Erdoğan, "Kontrollü kambiyo rejimi mi? Neden olmasın?" diyen Uğur'a isim vermeden "Kontrollü kambiyo rejimi gibi zırvalıkları gündeme getirenleri de asla masum görmüyoruz" yanıtı verdi.
Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, bugünkü köşe yazısında artan döviz kurlarının Türkiye'nin ekonomi gerçekliğiyle örtüşmediğini belirterek, "Bunun Türkiye’nin ekonomisine değil, aslında Türkiye’yi yöneten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’na bir saldırı olduğunu anlamayan var mı? Ben o anlamayanlardan değilim" diye yazmıştı.