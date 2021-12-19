https://tr.sputniknews.com/20211219/fatih-altayli-merkez-bankasi-kagit-uzerinde-faiz-indiriyor-gercek-hayatta-faiz-artiyor-1051907056.html
Fatih Altaylı: Merkez Bankası kağıt üzerinde faiz indiriyor, gerçek hayatta faiz artıyor
Fatih Altaylı: Merkez Bankası kağıt üzerinde faiz indiriyor, gerçek hayatta faiz artıyor
Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz düşürme kararına ilişkin olarak, "Merkez Bankası kâğıt üzerinde faiz indiriyor, gerçek... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T12:25+0300
2021-12-19T12:25+0300
2021-12-19T12:25+0300
ekonomi
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
tl
enflasyon
tcmb
fatih altaylı
faiz
dolar/tl
habertürk gazetesi
yazı
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Habertürk yazarı Altaylı, TCMB'nin faiz indirme kararını değerlendirdi.Altaylı, yazısında, "Millet faiz düştükçe faiz lobisi kaybediyor zannediyor galiba.Oysa durumun hiç de öyle olmadığını yazdım defalarca. Düşen faiz, faiz lobisine ödenen faiz değil. Düşen faiz Merkez Bankası’nın politika faizi. Diğer her türlü faiz durduğu yerde duruyor.Hatta artıyor. Şirketleri falan bir kenara bırakalım, Türkiye’de en düşük faizle kim borçlanabilir? Tabii ki devlet, yani Hazine. Merkez Bankası faizi 14’e düşürünce Hazine 14’le mi borçlanıyor zannediyorsunuz. Komik olmayın. Merkez Bankası faizi düşürünce, TL güçsüzleştiği için Hazine giderek artan bir faiz ile borçlanıyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimleri, aslında Türkiye Cumhuriyeti’nin faiz yükünü arttırıyor. Merkez Bankası faiz indirmeye başladığı günden bu yana Hazine’nin borçlanma faizleri yaklaşık 4 puan arttı. Şu anda siz faizi yüzde 14 zannediyorsunuz ama devletin borçlanma faizi yüzde 22’nin üzerinde" ifadesini kullandı.Altaylı şunları kaydetti:"Enflasyon arttıkça bu da giderek artacak. Merkez Bankası kâğıt üzerinde faiz indiriyor, gerçek hayatta faiz artıyor. Bu arada TL de giderek değer kaybediyor. Şu anda yapılmakta olan budur.Tehlikeli olan ise bunun bir politika, daha doğrusu bilinçli bir politika zannediliyor olmasıdır.Hem uygulayıcıları hem de halkımızın bir bölümü tarafından. Böyle zannedildiği için bu “serbest düşüşe” bir önlem alınmaması artık bir beka sorunudur."
https://tr.sputniknews.com/20211215/fatih-altayli-kilicdaroglu-adi-ak-partiye-yariyor-1051802068.html
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tl, enflasyon, tcmb, fatih altaylı, faiz, dolar/tl, habertürk gazetesi, yazı
Fatih Altaylı: Merkez Bankası kağıt üzerinde faiz indiriyor, gerçek hayatta faiz artıyor
Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz düşürme kararına ilişkin olarak, "Merkez Bankası kâğıt üzerinde faiz indiriyor, gerçek hayatta faiz artıyor. Millet faiz düştükçe faiz lobisi kaybediyor zannediyor galiba" değerlendirmesini yaptı.
Habertürk yazarı Altaylı, TCMB'nin faiz indirme kararını değerlendirdi.
Altaylı, yazısında,
"Millet faiz düştükçe faiz lobisi kaybediyor zannediyor galiba.Oysa durumun hiç de öyle olmadığını yazdım defalarca. Düşen faiz, faiz lobisine ödenen faiz değil. Düşen faiz Merkez Bankası’nın politika faizi. Diğer her türlü faiz durduğu yerde duruyor.Hatta artıyor. Şirketleri falan bir kenara bırakalım, Türkiye’de en düşük faizle kim borçlanabilir? Tabii ki devlet, yani Hazine. Merkez Bankası faizi 14’e düşürünce Hazine 14’le mi borçlanıyor zannediyorsunuz. Komik olmayın. Merkez Bankası faizi düşürünce, TL güçsüzleştiği için Hazine giderek artan bir faiz ile borçlanıyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimleri, aslında Türkiye Cumhuriyeti’nin faiz yükünü arttırıyor. Merkez Bankası faiz indirmeye başladığı günden bu yana Hazine’nin borçlanma faizleri yaklaşık 4 puan arttı. Şu anda siz faizi yüzde 14 zannediyorsunuz ama devletin borçlanma faizi yüzde 22’nin üzerinde"
ifadesini kullandı.
Altaylı şunları kaydetti:
"Enflasyon arttıkça bu da giderek artacak. Merkez Bankası kâğıt üzerinde faiz indiriyor, gerçek hayatta faiz artıyor. Bu arada TL de giderek değer kaybediyor. Şu anda yapılmakta olan budur.Tehlikeli olan ise bunun bir politika, daha doğrusu bilinçli bir politika zannediliyor olmasıdır.Hem uygulayıcıları hem de halkımızın bir bölümü tarafından. Böyle zannedildiği için bu “serbest düşüşe” bir önlem alınmaması artık bir beka sorunudur."