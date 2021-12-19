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Fenerbahçe ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı
Fenerbahçe ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı. 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T20:57+0300
2021-12-19T21:11+0300
spor
fenerbahçe
beşiktaş
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maç, 2-2 eşitlikle sona erdi.49. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Vida topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.58. dakikada Fenerbahçe ceza sahası dışının sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta, Ghezzal'ın vuruşunda top kalenin üst köşesinden dışarı çıktı.59. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Josef, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-2.88. dakikada Szalai'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Serdar Dursun'un şutunda, kaleci Ersin yakın direğin köşesinde topu kurtardı.89. dakikada Pjanic'in ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda, top az farkla auta gitti.90+5. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Batshuayi'nin şutunda, top direğe çarparak auta çıktı.Derbi 2-2 beraberlikle tamamlandı.
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fenerbahçe, beşiktaş

Fenerbahçe ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı

20:57 19.12.2021 (güncellendi: 21:11 19.12.2021)
© Fotoğraf : TwitterFenerbahçe-Beşiktaş Logo
Fenerbahçe-Beşiktaş Logo - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maç, 2-2 eşitlikle sona erdi.
49. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Vida topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
58. dakikada Fenerbahçe ceza sahası dışının sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta, Ghezzal'ın vuruşunda top kalenin üst köşesinden dışarı çıktı.
59. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Josef, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-2.
88. dakikada Szalai'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Serdar Dursun'un şutunda, kaleci Ersin yakın direğin köşesinde topu kurtardı.
89. dakikada Pjanic'in ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda, top az farkla auta gitti.
90+5. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Batshuayi'nin şutunda, top direğe çarparak auta çıktı.
Derbi 2-2 beraberlikle tamamlandı.
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