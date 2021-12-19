https://tr.sputniknews.com/20211219/gintsburg-sputnik-vnin-omicron-nedeniyle-yenilenmesine-gerek-yok-1051913878.html

Gintsburg: Sputnik V’nin Omicron nedeniyle yenilenmesine gerek yok

Gintsburg: Sputnik V’nin Omicron nedeniyle yenilenmesine gerek yok

Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, halihazırda Omicron varyantı nedeniyle Sputnik V aşısını yenilemeye gerek olmadığını, ama böyle bir... 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T18:30+0300

2021-12-19T18:30+0300

2021-12-19T18:30+0300

koronavirüs

rusya

aleksandr gintsburg

sputnik v

gamaleya araştırma merkezi

omikron

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Rossiya 1 televizyonuna konuşan Gintsburg, “Halihazırda, Omicron’un ortaya çıkması nedeniyle Sputnik V aşısını yenileme gibi sorun yok. Evrim açısından gelecekte ne olacağını ise kimse söyleyemez. Kullandığımız teknolojiler gerçekten de çok hızlı biçimde, sadece birkaç hafta içinde, aşıların yeni antijen varyantlarını oluşturma fırsatını veriyor” ifadesini kullandı.‘Nüfusun yüzde 75’i aşılanınca pandemi bitecek’Gintsburg, pandeminin ne zaman biteceği sorusu üzerine, “Nüfusumuzun yüzde 70-75’i, bu enfeksiyona karşı savunma sağlayan antikorlara sahip olunca pandemi bitecek. Bunu da tüm Rusya nüfusunu 6 ay içinde aşılarla kapsamamız halinde mümkün olur” dedi.6-11 yaş grubunun aşılanması konusuna da değinen Rus bilim insanı, bu gruba yönelik klinik araştırmalara izin alınması için gereken belgelerin teslim edildiğini belirterek, “İzin alındıktan sonra bu süreç yaklaşık 3 ay alacak” ifadesini kullandı.Kovid-19 tedavisi için ilaçlarKovid-19 tedavisi için 3 ilaç üzerinde çalıştıklarını anlatan Gamaleya Başkanı, “İlki, monoklonal antikor kokteyli. Bu kokteyl, çok yüksek etkinlik ve özgüllükle virüsü etkisiz hale getirmeli. Takriben 5-10 Ocak’ta klinik araştırmalara başlayabileceğiz. Araştırma yaklaşık 2-3 ay sürecek” diye konuştu.İkinci ilacın, aralarında hastalığı ağır seyredenler dahil hastalık kapan kişilerde doğrudan virüsün çoğalmasını baskılayacak düşük moleküler ağırlıklı kimya olduğunu anlatan Gintsburg, “Bu çok gerekli bir ilaç. Hastalık kapan kişi daha önce aşılanmadıysa bu ilaç onun için sigorta rolünü oynayacak” ifadesini kullandı.Üçüncü ilacın Ftortiazinon adını aldığını söyleyen Rus bilim insanı, bu ilacın klinik araştırmanın ikinci aşamasında bulunduğunu belirterek, “Bu ilaç, Kovid-19’a yakalanan kişilerde, ağır seyreden hastalığın tedavisinde kullanılacak” diye ekledi.

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rusya, aleksandr gintsburg, sputnik v, gamaleya araştırma merkezi, omikron