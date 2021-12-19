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Göçükte yaralanan maden işçisi: Durumu benden kötü olanlar vardı, arkadaşlarıma yardıma koştum
Göçükte yaralanan maden işçisi: Durumu benden kötü olanlar vardı, arkadaşlarıma yardıma koştum
İzmir’in Kınık ilçesindeki bir maden ocağında çalışan ve göçüğün yaşandığı anları anlatan yaralı maden işçisi Engin Kılıç, “Saniyelik bir olaydı ve bir anda... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T04:24+0300
2021-12-19T04:24+0300
türkiye
izmir
kınık
maden ocağı
göçük
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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kınık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kömür ocağında patlama meydana geldi. Grizu patlaması olduğu belirtilen olay sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından durum yetkililere bildirildi. Bunun üzerine bölgeye İzmir ve Manisa'dan çok sayıda sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar tedavi altına alındı, yakınları hastanelere akın ettiAdrese gelen AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerince kısmi göçüğün meydana geldiği maden ocağı hızlı bir şekilde tahliye edildi. Olayda yaralanan 45 işçi, adreste beklemekte olan sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralıların 18’i Kınık, 6’sı Bergama ve 21’i ise Soma Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayı duyan yaralıların yakınları ise hastanelere akın etti.Patlama esnasında yaralanan ve yaşadığı o korku dolu anları anlatan maden işçisi yaralı Engin Kılıç (43), “Hiçbir şey anlayamadık, saniyelik bir olaydı ve bir anda patlama sesi geldi. Ondan sonra arkadaşlara yardımcı olduk. Çıkarabileceğimiz kadarını çıkardık. Sonra fark ettim ki bende yaralıyım. Onlarla beraber kendimizi dışarı attık. Önceliğim arkadaşlarımdı. Ben ilk başta yaralandığımı fark etmemiştim. Arkadaşlarım yaralı olduğu için onların yardımına koşturdum daha sonra kendimde de yaraların olduğunu fark ettim ancak durumu benden daha kötü olanlar vardı, onlara yardım etmeyi tercih ettim. 15 dakika içerisinde dışarı çıktık. Diğer arkadaşlar da yanık dereceleri biraz daha fazlaydı. Benim kaşımda bir yarılma meydana geldi dikiş attılar. Yüzümde patlamanın etkisiyle yanıklar oluştu. Buna şükür diyoruz. Çok şükür can kaybımız yok” dedi.'Kardeşim de diğer yaralılar da olayın şokunda'Yaşanan facianın ardından yaralı maden işçisi Engin Kılıç'ın kardeşi Nevzat Kılıç (50) olayı duyar duymaz Kınık Devlet Hastanesi’ne akın eden vatandaşlardan birisi oldu. Yaşadığı paniği ve üzüntüyü dile getiren Kılıç, “Kardeşim maden ocağında çalışıyordu. Çalıştığı esnada bir patlama olmuş ve metan gazı patlaması olduğu söylendi. Allah’a şükür durumları iyi ve herhangi bir ölüm olayının olmaması ise sevindirici. Yaralıların vücudunda yanıklar var. Kardeşimle konuştum, kazanın etkisiyle o da diğer yaralılarda olayın şokunda. Buna şükür diyoruz” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211218/izmirde-maden-ocaginda-patlama-1051898431.html
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izmir, kınık, maden ocağı, göçük

Göçükte yaralanan maden işçisi: Durumu benden kötü olanlar vardı, arkadaşlarıma yardıma koştum

04:24 19.12.2021
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - İSMAİL HAKKI ERGÜN - LEVENT AYDINİzmir’in Kınık ilçesindeki bir maden ocağında çalışan ve göçüğün yaşandığı anları anlatan yaralı maden işçisi Engin Kılıç
İzmir’in Kınık ilçesindeki bir maden ocağında çalışan ve göçüğün yaşandığı anları anlatan yaralı maden işçisi Engin Kılıç - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - İSMAİL HAKKI ERGÜN - LEVENT AYDIN
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İzmir’in Kınık ilçesindeki bir maden ocağında çalışan ve göçüğün yaşandığı anları anlatan yaralı maden işçisi Engin Kılıç, “Saniyelik bir olaydı ve bir anda bir patlama sesi geldi. Ondan sonra arkadaşlara yardımcı olduk. Çıkarabileceğimiz kadarını çıkardık. Sonra fark ettim ki bende yaralıyım. Onlarla beraber kendimizi dışarı attık” dedi.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kınık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kömür ocağında patlama meydana geldi. Grizu patlaması olduğu belirtilen olay sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından durum yetkililere bildirildi. Bunun üzerine bölgeye İzmir ve Manisa'dan çok sayıda sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar tedavi altına alındı, yakınları hastanelere akın etti

Adrese gelen AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerince kısmi göçüğün meydana geldiği maden ocağı hızlı bir şekilde tahliye edildi. Olayda yaralanan 45 işçi, adreste beklemekte olan sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralıların 18’i Kınık, 6’sı Bergama ve 21’i ise Soma Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayı duyan yaralıların yakınları ise hastanelere akın etti.
maden ocağı - madenci - baret - maden işçisi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
TÜRKİYE
İzmir Kınık'ta maden ocağında göçük: 45 kişi yaralandı
Dün, 22:29
Patlama esnasında yaralanan ve yaşadığı o korku dolu anları anlatan maden işçisi yaralı Engin Kılıç (43), “Hiçbir şey anlayamadık, saniyelik bir olaydı ve bir anda patlama sesi geldi. Ondan sonra arkadaşlara yardımcı olduk. Çıkarabileceğimiz kadarını çıkardık. Sonra fark ettim ki bende yaralıyım. Onlarla beraber kendimizi dışarı attık. Önceliğim arkadaşlarımdı. Ben ilk başta yaralandığımı fark etmemiştim. Arkadaşlarım yaralı olduğu için onların yardımına koşturdum daha sonra kendimde de yaraların olduğunu fark ettim ancak durumu benden daha kötü olanlar vardı, onlara yardım etmeyi tercih ettim. 15 dakika içerisinde dışarı çıktık. Diğer arkadaşlar da yanık dereceleri biraz daha fazlaydı. Benim kaşımda bir yarılma meydana geldi dikiş attılar. Yüzümde patlamanın etkisiyle yanıklar oluştu. Buna şükür diyoruz. Çok şükür can kaybımız yok” dedi.

'Kardeşim de diğer yaralılar da olayın şokunda'

Yaşanan facianın ardından yaralı maden işçisi Engin Kılıç'ın kardeşi Nevzat Kılıç (50) olayı duyar duymaz Kınık Devlet Hastanesi’ne akın eden vatandaşlardan birisi oldu. Yaşadığı paniği ve üzüntüyü dile getiren Kılıç, “Kardeşim maden ocağında çalışıyordu. Çalıştığı esnada bir patlama olmuş ve metan gazı patlaması olduğu söylendi. Allah’a şükür durumları iyi ve herhangi bir ölüm olayının olmaması ise sevindirici. Yaralıların vücudunda yanıklar var. Kardeşimle konuştum, kazanın etkisiyle o da diğer yaralılarda olayın şokunda. Buna şükür diyoruz” ifadelerini kullandı.
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