https://tr.sputniknews.com/20211219/hulya-avsar-gerekirse-simit-yiyecegiz-ama-bugunleri-atlatacagiz-1051918367.html

Hülya Avşar: Gerekirse simit yiyeceğiz ama bugünleri atlatacağız

Hülya Avşar: Gerekirse simit yiyeceğiz ama bugünleri atlatacağız

Hülya Avşar, ekonomik krizle ilgili kendisine soru soran muhabire "Gerekirse simit yiyeceğiz bugünleri atlatacağız" yanıtını verdi. 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T23:50+0300

2021-12-19T23:50+0300

2021-12-20T00:00+0300

ekonomik kriz

hülya avşar

simit

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1044588821_0:0:825:464_1920x0_80_0_0_0a1dc4bf571ee6cb22c38856cf7c14a1.jpg

Sanatçı Hülya Avşar son ekonomik gelişmelerle ilgili olarak kendisine sorulan bir soruya ''Gerekirse simit yiyeceğiz ve bu günleri atlatacağız'' yanıtını verdi. Hülya Avşar açıklamasında şunları söyledi:"Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz' falan. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum."

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ekonomik kriz, hülya avşar, simit