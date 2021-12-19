Hülya Avşar: Gerekirse simit yiyeceğiz ama bugünleri atlatacağız

Sanatçı Hülya Avşar son ekonomik gelişmelerle ilgili olarak kendisine sorulan bir soruya ''Gerekirse simit yiyeceğiz ve bu günleri atlatacağız'' yanıtını verdi. Hülya Avşar açıklamasında şunları söyledi:"Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz' falan. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum."
Hülya Avşar, ekonomik krizle ilgili kendisine soru soran muhabire "Gerekirse simit yiyeceğiz bugünleri atlatacağız" yanıtını verdi.
Sanatçı Hülya Avşar son ekonomik gelişmelerle ilgili olarak kendisine sorulan bir soruya ''Gerekirse simit yiyeceğiz ve bu günleri atlatacağız'' yanıtını verdi.
Hülya Avşar açıklamasında şunları söyledi:
"Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz' falan. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum."