https://tr.sputniknews.com/20211219/imamoglu-ibb-butcesine-yansiyan-152-milyar-lira-ek-faturayi-merkezi-yonetimden-talep-ediyoruz-1051917763.html

İmamoğlu: İBB bütçesine yansıyan 15.2 milyar lira ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz

İmamoğlu: İBB bütçesine yansıyan 15.2 milyar lira ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, sosyal medyadan "İBB bütçesine bugün itibari ile yansıyan 15.2 milyar lira ek faturayı merkezi yönetimden talep... 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T22:47+0300

2021-12-19T22:47+0300

2021-12-19T22:51+0300

ekrem imamoğlu

türkiye

dolar

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

kur

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 'kurdaki artış nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesine yansıyan 15.2 milyar lira ek faturayı merkezi yönetimden talep ettiklerini' bildirdi.İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:"Kurdaki artış nedeniyle İBB bütçesine bugün itibari ile yansıyan 15.2 milyar lira ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz. İktidarın ısrar ettiği yeni ekonomi politikası tutarsa İBB olarak aldığımız parayı hazineye geri aktarmaya söz veriyoruz."

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ekrem imamoğlu, dolar, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), kur