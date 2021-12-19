https://tr.sputniknews.com/20211219/israil-turkiye-dahil-10-ulkeyi-kirmizi-listeye-ekledi-1051911950.html

İsrail, Türkiye dahil 10 ülkeyi ‘kırmızı liste’ye ekledi

İsrail, Türkiye dahil 10 ülkeyi ‘kırmızı liste’ye ekledi

İsrail Sağlık Bakanlığı, içinde Türkiye’nin de bulunduğu 10 ülkeyi ‘kırmızı liste’ye aldığını duyurdu. 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T16:29+0300

2021-12-19T16:29+0300

2021-12-19T16:29+0300

koronavirüs

israil

türkiye

salgın

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

kırmızı liste

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İsrail, artan Kovid-19 vakalarına karşı önlemleri sıkılaştırıyor. İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Omicron mutasyonunun yayılımını önlemek için Türkiye, İngiltere, İtalya, Belçika, Almanya, Macaristan, Fas, Portekiz, Kanada ve İsviçre’den İsrail’e seyahat edenlerin, Çarşamba gününden itibaren ülkeye kabul edilmeyeceği belirtildi. Bakanlık, aşılanmış ve iyileşmiş olanlar da dahil olmak üzere yasaklı ülkelerden dönen tüm İsraillilerin en az 7 gün boyunca karantinada kalacağını bildirirken, yabancı uyruklu kişilerin ise, özel hükümet komitesi onayı ile birlikte insani durumlar dışında ülkeye kabul edilmeyeceğini açıkladı.Bakanlık bugüne kadar, 86’sı yurt dışından dönen yolculardan oluşan toplam 134 Omicron vakası tespit edildiğini bildirdi.Kırmızı listeye daha önce birçok Afrika ülkesi, 8 Avrupa ülkesi ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil edilmişti.

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israil, türkiye, salgın, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, kırmızı liste