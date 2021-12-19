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İsrail, Türkiye dahil 10 ülkeyi ‘kırmızı liste’ye ekledi
İsrail, Türkiye dahil 10 ülkeyi ‘kırmızı liste’ye ekledi
İsrail Sağlık Bakanlığı, içinde Türkiye’nin de bulunduğu 10 ülkeyi ‘kırmızı liste’ye aldığını duyurdu. 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T16:29+0300
2021-12-19T16:29+0300
koronavirüs
israil
türkiye
salgın
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
kırmızı liste
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İsrail, artan Kovid-19 vakalarına karşı önlemleri sıkılaştırıyor. İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Omicron mutasyonunun yayılımını önlemek için Türkiye, İngiltere, İtalya, Belçika, Almanya, Macaristan, Fas, Portekiz, Kanada ve İsviçre’den İsrail’e seyahat edenlerin, Çarşamba gününden itibaren ülkeye kabul edilmeyeceği belirtildi. Bakanlık, aşılanmış ve iyileşmiş olanlar da dahil olmak üzere yasaklı ülkelerden dönen tüm İsraillilerin en az 7 gün boyunca karantinada kalacağını bildirirken, yabancı uyruklu kişilerin ise, özel hükümet komitesi onayı ile birlikte insani durumlar dışında ülkeye kabul edilmeyeceğini açıkladı.Bakanlık bugüne kadar, 86’sı yurt dışından dönen yolculardan oluşan toplam 134 Omicron vakası tespit edildiğini bildirdi.Kırmızı listeye daha önce birçok Afrika ülkesi, 8 Avrupa ülkesi ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211217/israil-ordusuna-ait-cephanelikten-100-bin-m16-piyade-tufegi-mermisi-calindi-1051849951.html
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israil, türkiye, salgın, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, kırmızı liste

İsrail, Türkiye dahil 10 ülkeyi ‘kırmızı liste’ye ekledi

16:29 19.12.2021
© AP Photo / Alberto Pezzaliİsrail - bayrak
İsrail - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© AP Photo / Alberto Pezzali
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İsrail Sağlık Bakanlığı, içinde Türkiye’nin de bulunduğu 10 ülkeyi ‘kırmızı liste’ye aldığını duyurdu.
İsrail, artan Kovid-19 vakalarına karşı önlemleri sıkılaştırıyor. İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Omicron mutasyonunun yayılımını önlemek için Türkiye, İngiltere, İtalya, Belçika, Almanya, Macaristan, Fas, Portekiz, Kanada ve İsviçre’den İsrail’e seyahat edenlerin, Çarşamba gününden itibaren ülkeye kabul edilmeyeceği belirtildi.
Bakanlık, aşılanmış ve iyileşmiş olanlar da dahil olmak üzere yasaklı ülkelerden dönen tüm İsraillilerin en az 7 gün boyunca karantinada kalacağını bildirirken, yabancı uyruklu kişilerin ise, özel hükümet komitesi onayı ile birlikte insani durumlar dışında ülkeye kabul edilmeyeceğini açıkladı.
Bakanlık bugüne kadar, 86’sı yurt dışından dönen yolculardan oluşan toplam 134 Omicron vakası tespit edildiğini bildirdi.
Kırmızı listeye daha önce birçok Afrika ülkesi, 8 Avrupa ülkesi ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil edilmişti.
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
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