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https://tr.sputniknews.com/20211219/istanbulda-gecinemiyoruz-mitingi-temel-gecim-guvencesi-verilmelidir-1051913104.html
İstanbul’da ‘geçinemiyoruz’ mitingi: ‘Temel geçim güvencesi verilmelidir’
İstanbul’da ‘geçinemiyoruz’ mitingi: ‘Temel geçim güvencesi verilmelidir’
KESK’in ‘Geçinemiyoruz’ sloganıyla düzenlediği bölgesel mitingler İstanbul ile devam etti. Mitingte konuşan KESK Eş Başkanı Şükran Kaplan Yeşil “Ülkemizdeki... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T17:43+0300
2021-12-19T17:43+0300
türkiye
istanbul
kesk
miting
musa piroğlu
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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) düzenlediği bölgesel mitinglere İstanbul ve Ankara’yla devam etti. ‘Geçinemiyoruz! İnsanca Yaşam, Emekten ve Halktan Yana Bütçe İçin Omuz Omuza’ sloganıyla düzenlenen mitingte konuşan KESK Eş Başkanı Şükran Kaplan Yeşil “Ülkemizdeki insanlara temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, düzenli, koşulsuz geçim kapısı açılmalı, temel geçim güvencesi verilmelidir. İnancımızı bir kere daha söyleyelim, boşuna çekilmedi bunca acı, aydınlık ve güzel günleri bu inançla, direnişle var edeceğiz” ifadelerini kullandı.Mitinge HDP Milletvekili Musa Piroğlu ve ‘Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’ni imzalayan Egemen Cevahir de katıldı. Miting müzik ve alandakilerin halayı ile son buldu.
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istanbul, kesk, miting, musa piroğlu

İstanbul’da ‘geçinemiyoruz’ mitingi: ‘Temel geçim güvencesi verilmelidir’

17:43 19.12.2021
© Sputnik / Onur Özovalıİstanbul’da ‘geçinemiyoruz’ mitingi: ‘Temel geçim güvencesi verilmelidir’ - KESK
İstanbul’da ‘geçinemiyoruz’ mitingi: ‘Temel geçim güvencesi verilmelidir’ - KESK - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© Sputnik / Onur Özovalı
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KESK’in ‘Geçinemiyoruz’ sloganıyla düzenlediği bölgesel mitingler İstanbul ile devam etti. Mitingte konuşan KESK Eş Başkanı Şükran Kaplan Yeşil “Ülkemizdeki insanlara temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, düzenli, koşulsuz geçim kapısı açılmalı, temel geçim güvencesi verilmelidir” dedi.
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) düzenlediği bölgesel mitinglere İstanbul ve Ankara’yla devam etti.
‘Geçinemiyoruz! İnsanca Yaşam, Emekten ve Halktan Yana Bütçe İçin Omuz Omuza’ sloganıyla düzenlenen mitingte konuşan KESK Eş Başkanı Şükran Kaplan Yeşil “Ülkemizdeki insanlara temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, düzenli, koşulsuz geçim kapısı açılmalı, temel geçim güvencesi verilmelidir. İnancımızı bir kere daha söyleyelim, boşuna çekilmedi bunca acı, aydınlık ve güzel günleri bu inançla, direnişle var edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Mitinge HDP Milletvekili Musa Piroğlu ve ‘Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’ni imzalayan Egemen Cevahir de katıldı. Miting müzik ve alandakilerin halayı ile son buldu.
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