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İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi
İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi
İzmir'de etkili olan rüzgar dolayısıyla Bornova ilçesi Özkanlar Mustafa Kemal Caddesi'ndeki refüjde bulunan 6 ağaç kökünden söküldü. 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T09:48+0300
2021-12-19T09:48+0300
türkiye
izmir
polis
fırtına
rüzgar
ağaç
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İzmir'de şiddetli rüzgar etkili olmaya devam ediyor.Polis ekiplerince yol trafiğe kapatıldı. Devrilen ağaçlar, belediye ekiplerince kesilerek bulundukları yerden kaldırıldı. Ekipler, devrilme tehlikesi bulunan ağaçları da kesti.Çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı.Buca Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede şiddetli rüzgarın 45'e yakın noktada ağaçların devrilmesine neden olduğu, zarar gören ağaçlara anında müdahale edildiği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20211130/kocaeli-valiligi-siddetli-ruzgar-ve-firtinada-2-kisi-oldu-287-olaya-mudahale-edildi-1051306670.html
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izmir, polis, fırtına, rüzgar, ağaç

İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi

09:48 19.12.2021
© AAİzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi
İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© AA
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İzmir'de etkili olan rüzgar dolayısıyla Bornova ilçesi Özkanlar Mustafa Kemal Caddesi'ndeki refüjde bulunan 6 ağaç kökünden söküldü.
İzmir'de şiddetli rüzgar etkili olmaya devam ediyor.
Polis ekiplerince yol trafiğe kapatıldı. Devrilen ağaçlar, belediye ekiplerince kesilerek bulundukları yerden kaldırıldı. Ekipler, devrilme tehlikesi bulunan ağaçları da kesti.
Çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı.
Buca Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede şiddetli rüzgarın 45'e yakın noktada ağaçların devrilmesine neden olduğu, zarar gören ağaçlara anında müdahale edildiği bildirildi.
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