https://tr.sputniknews.com/20211219/japon-sarkici-kanda-sayaka-kaldigi-otelin-balkonundan-duserek-hayatini-kaybetti-1051904753.html
Japon şarkıcı Kanda Sayaka, kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Japon şarkıcı Kanda Sayaka, kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Japon ses ve performans sanatçısı Kanda Sayaka, kaldığı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T10:14+0300
2021-12-19T10:14+0300
2021-12-19T10:14+0300
yaşam
japonya
otel
ölüm
şarkıcı
sanatçı
balkon
kanda sayaka
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Japon kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Kanda, konser vermek için gittiği ülkenin kuzeyindeki Sapporo kentinde, kaldığı 22 katlı otelin 14. katında bulunan odasının balkonundan düştü.35 yaşındaki kadın sanatçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Emniyet birimlerinin olayda intihar ya da cinayet şüphesini araştırdığı aktarıldı.Şarkıcının yapımcı firması, önceki gün provaya çıkan Kanda'nın, hastalandığını söyleyerek konserini iptal ettiğini duyurmuştu.Kanda, Disney animasyonu "Frozen"ın Japonya versiyonunda Anna karakterini seslendirmesi sonrası ülke çapındaki popülerliğini artırmıştı.Oyunculuk da yapan Kanda, aktör Kanda Masaki ve şarkıcı Matsuda Seiko'nun kızıydı.
https://tr.sputniknews.com/20211129/balkona-kacan-kedisini-almak-isterken-5-kattan-duserek-hayatini-kaybetti-1051243024.html
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japonya, otel, ölüm, şarkıcı, sanatçı, balkon, kanda sayaka
Japon şarkıcı Kanda Sayaka, kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Japon ses ve performans sanatçısı Kanda Sayaka, kaldığı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Japon kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Kanda, konser vermek için gittiği ülkenin kuzeyindeki Sapporo kentinde, kaldığı 22 katlı otelin 14. katında bulunan odasının balkonundan düştü.
35 yaşındaki kadın sanatçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Emniyet birimlerinin olayda intihar ya da cinayet şüphesini araştırdığı aktarıldı.
Şarkıcının yapımcı firması, önceki gün provaya çıkan Kanda'nın, hastalandığını söyleyerek konserini iptal ettiğini duyurmuştu.
Kanda, Disney animasyonu "Frozen"ın Japonya versiyonunda Anna karakterini seslendirmesi sonrası ülke çapındaki popülerliğini artırmıştı.
Oyunculuk da yapan Kanda, aktör Kanda Masaki ve şarkıcı Matsuda Seiko'nun kızıydı.