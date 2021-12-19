https://tr.sputniknews.com/20211219/karamollaoglu-enflasyon-yuzde-70-80-100-ise-yuzde-50-dediginiz-zam-degildir-1051910628.html

Karamollaoğlu: Enflasyon yüzde 70, 80, 100 ise yüzde 50 dediğiniz zam değildir

Karamollaoğlu: Enflasyon yüzde 70, 80, 100 ise yüzde 50 dediğiniz zam değildir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Enflasyon yüzde 5 ise yüzde 50 zam insanın aklının ucuna bile gelmez ama enflasyon yüzde 70, 80, 100 ise... 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T15:36+0300

2021-12-19T15:36+0300

2021-12-19T15:36+0300

politika

enflasyon

asgari ücret

erken seçim

ittifak

temel karamollaoğlu

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bursa'da bir otelin konferans salonunda partisince düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin en önemli sorununun israf olduğunu savundu.Asgari ücret zammına değinen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:Erken seçim beklemediğini aktaran Karamollaoğlu, "Normal şartlarda seçim önümüzdeki yılın sonundan önce olmaz diye bir kanaat var. Fakat bu gidişat da Türkiye'yi bir çıkmazın içerisine sokmuş bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.‘Üçüncü bir yol arayışı içerisinde olanlar da var’Temel Karamollaoğlu, üçüncü bir ittifakın çıkma olasılığını mümkün ancak zayıf bir ihtimal olarak gördüğünü dile getirdi.İttifakların seçim olsun olmasın her dönem gündemdeki yerini koruduğuna dikkati çeken Karamollaoğlu, şunları kaydetti:Türkiye'de iktidardan çok iktidar mantığının değişmesi gerektiğini savunan Karamollaoğlu, "AK Parti şu an hemen gitmeyebilir fakat kendi aralarında en azından müzakere edilebilir bir hale gelirse konular, AK Parti de problemleri çözebilir belki. Müzakere edemiyorsa çözemez" ifadesini kullandı. Karamollaoğlu, şimdiden cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesinin erken olduğunu sözlerine ekledi.

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enflasyon, asgari ücret, erken seçim, ittifak, temel karamollaoğlu