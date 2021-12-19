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Karlov, ölümünün beşinci yılında Ankara'daki törenle anıldı
13:28 19.12.2021 (güncellendi: 14:12 19.12.2021)
© Sputnik / Turan SalcıAleksey Yerhov - Karlov, ölümünün beşinci yılında Ankara'daki törenle anıldı
© Sputnik / Turan Salcı
Uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden dönemin Rus Büyükelçisi Andrey Karlov, ölümünün beşinci yılında Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen törenle anıldı.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, 19 Aralık 2016'da Ankara'daki Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki fotoğraf sergisinin açılışında yaptığı konuşma esnasında, o sırada görevli olmayan Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından yakın mesafeden silahla ateş edilerek öldürülmesinin üzerinden tam 5 yıl geçti.
Andrey Karlov, ölümünün beşinci yılında Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen törenle anıldı.
© Sputnik / Turan SalcıSuikast sonucu hayatın kaybeden Andrey Karlov, ölümünün beşinci yılında Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen törenle anıldı.
Suikast sonucu hayatın kaybeden Andrey Karlov, ölümünün beşinci yılında Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen törenle anıldı.
© Sputnik / Turan Salcı
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve eşi Irina Yerhova ev sahipliği yaptığı törene; Tacikistan, Kırgızistan, Moldova, Belarus ve Azerbaycan büyükelçileri, Türk Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve Ankara’da yaşayan Rus vatandaşlar katıldı. Törene katılanlar, Karlov'un büyükelçilik bahçesindeki anıtına çiçek bıraktı.
© Sputnik / Turan SalcıTörene katılanlar, Karlov'un büyükelçilik bahçesindeki anıtına çiçek bıraktı.
Törene katılanlar, Karlov'un büyükelçilik bahçesindeki anıtına çiçek bıraktı.
© Sputnik / Turan Salcı
Büyükelçi Yerhov burada yaptığı konuşmada, "Arkadaşımızın haince katledilmesinin üzerinden 5 yıl geçti. O gün yaşadığımız acı şimdi bile aynı keskinlikte, aynı acı. Biz bu adamı çok seviyorduk. Ona saygı duymaya devam ediyoruz, yaptıklarına saygı duyuyoruz. Söylendiği gibi, tarih gözümüzün önünde yazılmaktadır. Beş yıl önce o günün olaylarını hatırladığınızda, buna ikna oluyorsunuz. İşte gözleriniz önünde yatıyor, olan olmuştur. Ama öte yandan tarih sadece gözümüzün önünde yazılmıyor. Biz de kendi ellerimizle tarih yapıyoruz ve bu harika insanın hatırası için yaptığımız işler de tarihtir. Andrei Gennadievich'in yaptıklarını hep birlikte devam ettiriyoruz. Tarih, işleyen TürkAkım'dır, yapımı devam eden Akkuyu nükleer santralidir. Tarih, hepimizin aktif olarak katkıda bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesini de kapsamaktadır. Andrei Gennadievich'i anarak, her birimiz, hayatının son yıllarını adadığı çalışmanın onur, cesaret ve başarı ile devam edeceğine dair ona söz veriyoruz. Buna hiç şüphem yok" dedi.
© Sputnik / Turan SalcıRusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve eşi Irina Yerhova ev sahipliği yaptığı törene; Tacikistan, Kırgızistan, Moldova, Belarus ve Azerbaycan büyükelçileri, Türk Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve Ankara’da yaşayan Rus vatandaşlar katıldı.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve eşi Irina Yerhova ev sahipliği yaptığı törene; Tacikistan, Kırgızistan, Moldova, Belarus ve Azerbaycan büyükelçileri, Türk Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve Ankara’da yaşayan Rus vatandaşlar katıldı.
© Sputnik / Turan Salcı
Karlov'un suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili davada karar 19 Mart 2021'de açıklanmıştı. Fethullah Gülen ile birlikte 16 sanığın yargılandığı davada 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.