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https://tr.sputniknews.com/20211219/karlov-olumunun-besinci-yilinda-ankaradaki-torenle-anildi-1051908298.html
Karlov, ölümünün beşinci yılında Ankara'daki törenle anıldı
Karlov, ölümünün beşinci yılında Ankara'daki törenle anıldı
Uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden dönemin Rus Büyükelçisi Andrey Karlov, ölümünün beşinci yılında Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen törenle... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T13:28+0300
2021-12-19T14:12+0300
türkiye
andrey karlov
aleksey yerhov
karlov suikasti
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
türk akım
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Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, 19 Aralık 2016'da Ankara'daki Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki fotoğraf sergisinin açılışında yaptığı konuşma esnasında, o sırada görevli olmayan Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından yakın mesafeden silahla ateş edilerek öldürülmesinin üzerinden tam 5 yıl geçti.Andrey Karlov, ölümünün beşinci yılında Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen törenle anıldı.Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve eşi Irina Yerhova ev sahipliği yaptığı törene; Tacikistan, Kırgızistan, Moldova, Belarus ve Azerbaycan büyükelçileri, Türk Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve Ankara’da yaşayan Rus vatandaşlar katıldı. Törene katılanlar, Karlov'un büyükelçilik bahçesindeki anıtına çiçek bıraktı.Büyükelçi Yerhov burada yaptığı konuşmada, "Arkadaşımızın haince katledilmesinin üzerinden 5 yıl geçti. O gün yaşadığımız acı şimdi bile aynı keskinlikte, aynı acı. Biz bu adamı çok seviyorduk. Ona saygı duymaya devam ediyoruz, yaptıklarına saygı duyuyoruz. Söylendiği gibi, tarih gözümüzün önünde yazılmaktadır. Beş yıl önce o günün olaylarını hatırladığınızda, buna ikna oluyorsunuz. İşte gözleriniz önünde yatıyor, olan olmuştur. Ama öte yandan tarih sadece gözümüzün önünde yazılmıyor. Biz de kendi ellerimizle tarih yapıyoruz ve bu harika insanın hatırası için yaptığımız işler de tarihtir. Andrei Gennadievich'in yaptıklarını hep birlikte devam ettiriyoruz. Tarih, işleyen TürkAkım'dır, yapımı devam eden Akkuyu nükleer santralidir. Tarih, hepimizin aktif olarak katkıda bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesini de kapsamaktadır. Andrei Gennadievich'i anarak, her birimiz, hayatının son yıllarını adadığı çalışmanın onur, cesaret ve başarı ile devam edeceğine dair ona söz veriyoruz. Buna hiç şüphem yok" dedi.Karlov'un suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili davada karar 19 Mart 2021'de açıklanmıştı. Fethullah Gülen ile birlikte 16 sanığın yargılandığı davada 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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andrey karlov, aleksey yerhov, karlov suikasti, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), türk akım

Karlov, ölümünün beşinci yılında Ankara'daki törenle anıldı

13:28 19.12.2021 (güncellendi: 14:12 19.12.2021)
© Sputnik / Turan SalcıAleksey Yerhov - Karlov, ölümünün beşinci yılında Ankara'daki törenle anıldı
Aleksey Yerhov - Karlov, ölümünün beşinci yılında Ankara'daki törenle anıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© Sputnik / Turan Salcı
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden dönemin Rus Büyükelçisi Andrey Karlov, ölümünün beşinci yılında Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen törenle anıldı.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, 19 Aralık 2016'da Ankara'daki Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki fotoğraf sergisinin açılışında yaptığı konuşma esnasında, o sırada görevli olmayan Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından yakın mesafeden silahla ateş edilerek öldürülmesinin üzerinden tam 5 yıl geçti.
Andrey Karlov, ölümünün beşinci yılında Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen törenle anıldı.
© Sputnik / Turan SalcıSuikast sonucu hayatın kaybeden Andrey Karlov, ölümünün beşinci yılında Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen törenle anıldı.
Suikast sonucu hayatın kaybeden Andrey Karlov, ölümünün beşinci yılında Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen törenle anıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
Suikast sonucu hayatın kaybeden Andrey Karlov, ölümünün beşinci yılında Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen törenle anıldı.
© Sputnik / Turan Salcı
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve eşi Irina Yerhova ev sahipliği yaptığı törene; Tacikistan, Kırgızistan, Moldova, Belarus ve Azerbaycan büyükelçileri, Türk Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve Ankara’da yaşayan Rus vatandaşlar katıldı. Törene katılanlar, Karlov'un büyükelçilik bahçesindeki anıtına çiçek bıraktı.
© Sputnik / Turan SalcıTörene katılanlar, Karlov'un büyükelçilik bahçesindeki anıtına çiçek bıraktı.
Törene katılanlar, Karlov'un büyükelçilik bahçesindeki anıtına çiçek bıraktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
Törene katılanlar, Karlov'un büyükelçilik bahçesindeki anıtına çiçek bıraktı.
© Sputnik / Turan Salcı
Büyükelçi Yerhov burada yaptığı konuşmada, "Arkadaşımızın haince katledilmesinin üzerinden 5 yıl geçti. O gün yaşadığımız acı şimdi bile aynı keskinlikte, aynı acı. Biz bu adamı çok seviyorduk. Ona saygı duymaya devam ediyoruz, yaptıklarına saygı duyuyoruz. Söylendiği gibi, tarih gözümüzün önünde yazılmaktadır. Beş yıl önce o günün olaylarını hatırladığınızda, buna ikna oluyorsunuz. İşte gözleriniz önünde yatıyor, olan olmuştur. Ama öte yandan tarih sadece gözümüzün önünde yazılmıyor. Biz de kendi ellerimizle tarih yapıyoruz ve bu harika insanın hatırası için yaptığımız işler de tarihtir. Andrei Gennadievich'in yaptıklarını hep birlikte devam ettiriyoruz. Tarih, işleyen TürkAkım'dır, yapımı devam eden Akkuyu nükleer santralidir. Tarih, hepimizin aktif olarak katkıda bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesini de kapsamaktadır. Andrei Gennadievich'i anarak, her birimiz, hayatının son yıllarını adadığı çalışmanın onur, cesaret ve başarı ile devam edeceğine dair ona söz veriyoruz. Buna hiç şüphem yok" dedi.
© Sputnik / Turan SalcıRusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve eşi Irina Yerhova ev sahipliği yaptığı törene; Tacikistan, Kırgızistan, Moldova, Belarus ve Azerbaycan büyükelçileri, Türk Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve Ankara’da yaşayan Rus vatandaşlar katıldı.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve eşi Irina Yerhova ev sahipliği yaptığı törene; Tacikistan, Kırgızistan, Moldova, Belarus ve Azerbaycan büyükelçileri, Türk Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve Ankara’da yaşayan Rus vatandaşlar katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve eşi Irina Yerhova ev sahipliği yaptığı törene; Tacikistan, Kırgızistan, Moldova, Belarus ve Azerbaycan büyükelçileri, Türk Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve Ankara’da yaşayan Rus vatandaşlar katıldı.
© Sputnik / Turan Salcı
Karlov'un suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili davada karar 19 Mart 2021'de açıklanmıştı. Fethullah Gülen ile birlikte 16 sanığın yargılandığı davada 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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