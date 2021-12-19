https://tr.sputniknews.com/20211219/kendini-bicaklayip-polise-birini-bicakladim-diye-ihbar-etti-1051903451.html

Kendini bıçaklayıp polise 'Birini bıçakladım' diye ihbar etti

Kendini bıçaklayıp polise 'Birini bıçakladım' diye ihbar etti

Erzurum'da gece geç saatlerde elinde bıçak, yüzünden yaralı alkollü kişi, "3 kişiyle kavga ettim, birini bıçakladım” deyince polis ekipleri metruk binalarda... 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T05:46+0300

2021-12-19T05:46+0300

2021-12-19T05:46+0300

türkiye

erzurum

ihbar

bıçaklama

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Erzurum'daki olay, Yakutiye ilçesi Aşağı Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. İsminin Suat olduğu belirtilen kişi, bir elektrikçi dükkanının önüne gelerek 3 kişiyle kavga ettiğini, birisini bıçakla yaraladığını iddia ederek polisi aramalarını istedi. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bu kişinin elindeki bıçağı alarak tedavisi için ambulansa götürdü. Yüzünden akan kanla ambulansa giden Suat adlı kişi, polislere kavga sırasında birini yaraladığını söyledi.Bunun üzerine polis ekipleri, bölgede ve metruk binalarda saatlerce yaralı aradı. Olumsuz bir duruma rastlamayan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden alkollü kişinin kavga etmediğini, girdiği metruk binada bıçakla kendisini yaraladığını tespit etti.

türkiye

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erzurum, ihbar, bıçaklama