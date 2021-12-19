https://tr.sputniknews.com/20211219/kiniktaki-maden-kazasina-iliskin-sirketten-aciklama-olayin-patlama-veya-gocukle-ilgisi-yok-1051905548.html

Kınık'taki maden kazasına ilişkin şirketten açıklama: Olayın patlama veya göçükle ilgisi yok

Kınık'taki maden kazasına ilişkin şirketten açıklama: Olayın patlama veya göçükle ilgisi yok

Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik AŞ, İzmir'in Kınık ilçesinde 45 işçinin yaralandığı maden kazasının, basıncın etkisiyle oluşan güçlü hava ve toz akımı... 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T10:55+0300

2021-12-19T10:55+0300

2021-12-19T10:55+0300

türkiye

izmir

maden

kınık

patlama

açıklama

şirket

göçük

linyit

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Şirketten yapılan açıklamada, dün gece saat 20.40'ta Kınık ilçesi sınırlarındaki linyit madeninde kaza meydana geldiği hatırlatıldı.Yaralılara şifa ve tüm madencilere geçmiş olsun dilekleri de paylaşılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:"Ayak arkasındaki boşluğun ani oturması ile meydana gelen basıncın etkisiyle oluşan güçlü hava ve toz akımı neticesinde, çoğu ayakta tedavi edilen arkadaşlarımız dahil toplam 45 kişi etkilenmiştir. 3 ayrı hastaneye sevk edilmiş arkadaşlarımızın çoğunluğu taburcu edilmiştir, 10 arkadaşımızın tedavisi devam etmektedir. Söz konusu olayda herhangi bir can kaybı olmaması en büyük tesellimiz olmuştur. Vardiyada yer altında görevli tüm çalışma arkadaşlarımız derhal tahliye edilerek, tahlisiye ekiplerince yer altı güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayın herhangi bir patlama veya göçükle ilgisi bulunmamaktadır."

https://tr.sputniknews.com/20211219/gocukte-yaralanan-maden-iscisi-durumu-benden-kotu-olanlar-vardi-arkadaslarima-yardima-kostum-1051902864.html

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izmir, maden, kınık, patlama, açıklama, şirket, göçük, linyit