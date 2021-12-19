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Kınık'taki maden kazasına ilişkin şirketten açıklama: Olayın patlama veya göçükle ilgisi yok
Kınık'taki maden kazasına ilişkin şirketten açıklama: Olayın patlama veya göçükle ilgisi yok
Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik AŞ, İzmir'in Kınık ilçesinde 45 işçinin yaralandığı maden kazasının, basıncın etkisiyle oluşan güçlü hava ve toz akımı... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T10:55+0300
2021-12-19T10:55+0300
türkiye
izmir
maden
kınık
patlama
açıklama
şirket
göçük
linyit
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Şirketten yapılan açıklamada, dün gece saat 20.40'ta Kınık ilçesi sınırlarındaki linyit madeninde kaza meydana geldiği hatırlatıldı.Yaralılara şifa ve tüm madencilere geçmiş olsun dilekleri de paylaşılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:"Ayak arkasındaki boşluğun ani oturması ile meydana gelen basıncın etkisiyle oluşan güçlü hava ve toz akımı neticesinde, çoğu ayakta tedavi edilen arkadaşlarımız dahil toplam 45 kişi etkilenmiştir. 3 ayrı hastaneye sevk edilmiş arkadaşlarımızın çoğunluğu taburcu edilmiştir, 10 arkadaşımızın tedavisi devam etmektedir. Söz konusu olayda herhangi bir can kaybı olmaması en büyük tesellimiz olmuştur. Vardiyada yer altında görevli tüm çalışma arkadaşlarımız derhal tahliye edilerek, tahlisiye ekiplerince yer altı güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayın herhangi bir patlama veya göçükle ilgisi bulunmamaktadır."
https://tr.sputniknews.com/20211219/gocukte-yaralanan-maden-iscisi-durumu-benden-kotu-olanlar-vardi-arkadaslarima-yardima-kostum-1051902864.html
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izmir, maden, kınık, patlama, açıklama, şirket, göçük, linyit

Kınık'taki maden kazasına ilişkin şirketten açıklama: Olayın patlama veya göçükle ilgisi yok

10:55 19.12.2021
© İHAKınık'taki maden kazasına ilişkin şirketten açıklama: Olayın patlama veya göçükle ilgisi yok
Kınık'taki maden kazasına ilişkin şirketten açıklama: Olayın patlama veya göçükle ilgisi yok - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© İHA
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Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik AŞ, İzmir'in Kınık ilçesinde 45 işçinin yaralandığı maden kazasının, basıncın etkisiyle oluşan güçlü hava ve toz akımı neticesinde meydana geldiğini ve 10 işçinin tedavisine devam edildiğini bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, dün gece saat 20.40'ta Kınık ilçesi sınırlarındaki linyit madeninde kaza meydana geldiği hatırlatıldı.
Yaralılara şifa ve tüm madencilere geçmiş olsun dilekleri de paylaşılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Ayak arkasındaki boşluğun ani oturması ile meydana gelen basıncın etkisiyle oluşan güçlü hava ve toz akımı neticesinde, çoğu ayakta tedavi edilen arkadaşlarımız dahil toplam 45 kişi etkilenmiştir. 3 ayrı hastaneye sevk edilmiş arkadaşlarımızın çoğunluğu taburcu edilmiştir, 10 arkadaşımızın tedavisi devam etmektedir. Söz konusu olayda herhangi bir can kaybı olmaması en büyük tesellimiz olmuştur. Vardiyada yer altında görevli tüm çalışma arkadaşlarımız derhal tahliye edilerek, tahlisiye ekiplerince yer altı güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayın herhangi bir patlama veya göçükle ilgisi bulunmamaktadır."
İzmir’in Kınık ilçesindeki bir maden ocağında çalışan ve göçüğün yaşandığı anları anlatan yaralı maden işçisi Engin Kılıç - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
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Göçükte yaralanan maden işçisi: Durumu benden kötü olanlar vardı, arkadaşlarıma yardıma koştum
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