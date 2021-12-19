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https://tr.sputniknews.com/20211219/kocaeli-buyuksehir-belediyesinden-neil-armstronglu-paylasim-bu-da-bizim-asansordeki-ayak-izi-1051902451.html
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Neil Armstrong'lu paylaşım: Bu da bizim asansördeki ayak izi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Neil Armstrong'lu paylaşım: Bu da bizim asansördeki ayak izi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üst geçit asansörünün düğmesine ayak iz bırakan kişinin ayak iziyle beraber ay'a ilk ayak basan Neil Armstrong'un ayak izini yan... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T03:32+0300
2021-12-19T03:34+0300
yaşam
neil armstrong
kocaeli büyükşehir belediyesi
ayak izi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bugün İzmit Yahya Kaptan istikametinde bulunan üst geçidin asansörünün düğmesine ayağıyla basan kişinin bıraktığı izi sosyal medya da paylaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Neil Armstrong ile asansörün düğmesine ayağıyla basan kişinin, ayak izi fotoğrafları yan yana koyarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımda "Neil Armstrong'un aydaki ayak izi. Bu da bizim asansördeki ayak izi", "Yorumu size bırakıyoruz" denildi.Takipçiler "Üzücü ama sinirden gülüyorum" gibi yorumlar yaparken, kamu malına zarar verilmesine tepki gösterildi.
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neil armstrong, kocaeli büyükşehir belediyesi, ayak izi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Neil Armstrong'lu paylaşım: Bu da bizim asansördeki ayak izi

03:32 19.12.2021 (güncellendi: 03:34 19.12.2021)
© AFP 2021 / NASA46 yıl önce Ay’da böyle yürüdüler
46 yıl önce Ay’da böyle yürüdüler - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© AFP 2021 / NASA
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üst geçit asansörünün düğmesine ayak iz bırakan kişinin ayak iziyle beraber ay'a ilk ayak basan Neil Armstrong'un ayak izini yan yana koyarak sosyal medyada paylaşımda bulundu. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bugün İzmit Yahya Kaptan istikametinde bulunan üst geçidin asansörünün düğmesine ayağıyla basan kişinin bıraktığı izi sosyal medya da paylaştı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Neil Armstrong ile asansörün düğmesine ayağıyla basan kişinin, ayak izi fotoğrafları yan yana koyarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Paylaşımda "Neil Armstrong'un aydaki ayak izi. Bu da bizim asansördeki ayak izi", "Yorumu size bırakıyoruz" denildi.
Takipçiler "Üzücü ama sinirden gülüyorum" gibi yorumlar yaparken, kamu malına zarar verilmesine tepki gösterildi.
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