https://tr.sputniknews.com/20211219/milli-egitim-bakanligi-mufredata-iklim-degisikligini-ekledi-1051909559.html

Milli Eğitim Bakanlığı müfredata ‘iklim değişikliğini’ ekledi

Milli Eğitim Bakanlığı müfredata ‘iklim değişikliğini’ ekledi

Milli Eğitim Bakanlığı, ‘çevre eğitimi’ müfredatına ‘iklim değişikliğini’ de ekledi. Ortaokullarda iki kademede seçmeli ‘çevre eğitimi’ dersi, gelecek yıldan... 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T14:24+0300

2021-12-19T14:24+0300

2021-12-19T14:24+0300

yaşam

çevre

türkiye

milli eğitim bakanlığı

iklim değişikliği

müfredat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0a/1042816712_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_15da23f8a21e6069fcda713a2e630574.jpg

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık olarak çevre bilinci ve bu konuda farkındalığın artırılması için çok yönlü çalışmalar ve projeler yürüttüklerini söyledi.Geleceğe dair en büyük sorun alanlarından biri olan iklim değişikliğini önlemek ve çevrenin korunması bilincini küçük yaşlardan itibaren öğrencilere aktarmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde ‘Sıfır Atık Projesi’nin yürütüldüğünü hatırlatan Özer, ayrıca Bakanlık olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile pek çok çalışma yürüttüklerini aktardı.‘Çevre ve iklim değişikliği eğitimi, müfredatta daha geniş yer bulacak’Özer, Bakanlık olarak ‘çevre eğitimi ve iklim değişikliği’ dersine müfredatta daha fazla yer ayırmak için önemli bir adım attıklarını belirterek şunları kaydetti:Bakan Özer, öğretmenlere çevre bilinci konusunda bilgilendirmeler yapacaklarını da belirterek "Sömestr tatilinde tüm öğretmenlere iklim değişikliği, çevre bilinci, sıfır atık konularında bilgiler verilecek" bilgisini de paylaştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çevre, türkiye, milli eğitim bakanlığı, iklim değişikliği, müfredat