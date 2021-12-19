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Miss World 2021'e koronavirüs engeli: 23 yarışmacı pozitif çıkınca ertelendi
Miss World 2021'e koronavirüs engeli: 23 yarışmacı pozitif çıkınca ertelendi
Miss World 2021 güzellik yarışması, 97 yarışmacıdan 23’ünün koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi. 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T05:03+0300
2021-12-19T05:03+0300
dünya
miss world güzellik yarışması
miss world
koronavirüs
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Porto Riko Sağlık Bakanlığı, Miss World 2021'de yer alan 97 yarışmacının 23’ünün corona virüs testinin pozitif çıkması sonucu bu hafta Porto Riko’da düzenlenmesi planlanan güzellik yarışmasının ertelendiğini duyurdu.Haber Global'in aktardığı açıklamada, Miss World 2021 televizyon finalinin yarışmacılar ve ekibin sağlık ve güvenliğine ilişkin endişelerle ertelendiği aktarıldı.Bakanlık, Miss World yarışmasıyla bağlantılı toplam 38 pozitif vaka olduğunu, 23’ünün yarışmacılardan oluştuğunu söyledi.Miss World 2021’in 90 gün içinde yapılacağı belirtildi. Miss World'de Türkiye'yi Dilara Korkmaz temsil ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20211006/gerekce-koronavirus-asisi-hollanda-guzeli-dilay-willemstein-miss-world-yarismasindan-cekildi-1049575435.html
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miss world güzellik yarışması, miss world, koronavirüs

Miss World 2021'e koronavirüs engeli: 23 yarışmacı pozitif çıkınca ertelendi

05:03 19.12.2021
© REUTERS / HENRY NICHOLLSMiss World 2019 yarışmasının birincisi Miss Jamaika Toni-Ann Singh heyecandan konuşamıyordu.
Miss World 2019 yarışmasının birincisi Miss Jamaika Toni-Ann Singh heyecandan konuşamıyordu. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / HENRY NICHOLLS
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Miss World 2021 güzellik yarışması, 97 yarışmacıdan 23’ünün koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.
Porto Riko Sağlık Bakanlığı, Miss World 2021'de yer alan 97 yarışmacının 23’ünün corona virüs testinin pozitif çıkması sonucu bu hafta Porto Riko’da düzenlenmesi planlanan güzellik yarışmasının ertelendiğini duyurdu.
Haber Global'in aktardığı açıklamada, Miss World 2021 televizyon finalinin yarışmacılar ve ekibin sağlık ve güvenliğine ilişkin endişelerle ertelendiği aktarıldı.
Bakanlık, Miss World yarışmasıyla bağlantılı toplam 38 pozitif vaka olduğunu, 23’ünün yarışmacılardan oluştuğunu söyledi.
Miss World 2021’in 90 gün içinde yapılacağı belirtildi. Miss World'de Türkiye'yi Dilara Korkmaz temsil ediyor.
Dilay Willemstein - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
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