https://tr.sputniknews.com/20211219/musiaddan-turkiye-ekonomi-modeline-destek-1051918162.html

MÜSİAD’dan ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ne destek: 'Düşük faiz odaklı politikanın destekçisiyiz'

MÜSİAD’dan ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ne destek: 'Düşük faiz odaklı politikanın destekçisiyiz'

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 11,7 büyüyen, son 12 aylık ihracatı... 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T23:34+0300

2021-12-19T23:34+0300

2021-12-20T00:20+0300

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MÜSİAD sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Türkiye Ekonomi Modeli’ne destek verdiklerini bildirdi.Açıklamada, "Bilindiği üzere, modern ekonomiler en az maddi sermaye kadar sosyal sermayeye de ihtiyaç duymaktadır. Sosyal sermayenin başlıca kaynağı ise güven faktörüdür. Üzülerek görmekteyiz ki; son dönemde, makroekonomik temellere dayanmayan, sun’i bir güvensizlik ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu.MÜSİAD olarak kendilerinin, reel ekonomik göstergelerle değil algılarla yön verilen her türlü ekonomik iklimin karşısında oldukları belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

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2021

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müsiad, türkiye, ekonomi, twitter