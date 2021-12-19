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MÜSİAD’dan ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ne destek: 'Düşük faiz odaklı politikanın destekçisiyiz'
MÜSİAD’dan ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ne destek: 'Düşük faiz odaklı politikanın destekçisiyiz'
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 11,7 büyüyen, son 12 aylık ihracatı... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T23:34+0300
2021-12-20T00:20+0300
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MÜSİAD sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Türkiye Ekonomi Modeli’ne destek verdiklerini bildirdi.Açıklamada, "Bilindiği üzere, modern ekonomiler en az maddi sermaye kadar sosyal sermayeye de ihtiyaç duymaktadır. Sosyal sermayenin başlıca kaynağı ise güven faktörüdür. Üzülerek görmekteyiz ki; son dönemde, makroekonomik temellere dayanmayan, sun’i bir güvensizlik ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu.MÜSİAD olarak kendilerinin, reel ekonomik göstergelerle değil algılarla yön verilen her türlü ekonomik iklimin karşısında oldukları belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:
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MÜSİAD’dan ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ne destek: 'Düşük faiz odaklı politikanın destekçisiyiz'

23:34 19.12.2021 (güncellendi: 00:20 20.12.2021)
© REUTERS / CAGLA GURDOGANTürk Lirası
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© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
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Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 11,7 büyüyen, son 12 aylık ihracatı 220 milyar doları aşan, son 3 aydır cari fazla veren Türkiye ekonomisi, yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez" ifadelerine yer verildi.
MÜSİAD sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Türkiye Ekonomi Modeli’ne destek verdiklerini bildirdi.
Açıklamada, "Bilindiği üzere, modern ekonomiler en az maddi sermaye kadar sosyal sermayeye de ihtiyaç duymaktadır. Sosyal sermayenin başlıca kaynağı ise güven faktörüdür. Üzülerek görmekteyiz ki; son dönemde, makroekonomik temellere dayanmayan, sun’i bir güvensizlik ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu.
MÜSİAD olarak kendilerinin, reel ekonomik göstergelerle değil algılarla yön verilen her türlü ekonomik iklimin karşısında oldukları belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Zira yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 11,7 büyüyen, son 12 aylık ihracatı 220 milyar doları aşan, son 3 aydır cari fazla veren Türkiye ekonomisi; yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez. Türkiye ekonomisi, gerek iç gerekse dış kaynaklı bütün algı manipülasyonlarına karşı, geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Son 20 yıldır serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık ortalama yüzde 5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına olan inancımız tamdır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde uygulamaya konulan, üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı kazanımlarımızı katbekat artıracağına inandığımız düşük faiz odaklı politikamızın destekçisi olduğumuzu yeniden ifade ediyoruz."

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