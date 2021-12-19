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https://tr.sputniknews.com/20211219/new-york-times-pentagonun-yuzlerce-gizli-belgesine-ulasti-abd-sivilleri-oldurdugunu-gizlemis--1051910143.html
New York Times, Pentagon'un yüzlerce gizli belgesine ulaştı: ABD sivilleri öldürdüğünü gizlemiş
New York Times, Pentagon'un yüzlerce gizli belgesine ulaştı: ABD sivilleri öldürdüğünü gizlemiş
ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, ABD Savunma Bakanlığı'nın gizli belgelerini yayımladı. Belgelerde ABD'nin Ortadoğu'da düzenlediği hava... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T15:23+0300
2021-12-19T15:23+0300
dünya
abd
ortadoğu
pentagon
gizli belge
erişim
belge
nyt
the new york times (nyt)
yazı
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ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, kapsamlı bir yazı dizisi hazırladı. Gazete, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) gizli yazışmaları ve belgelerini yayınlayarak ABD’nin Irak, Suriye ve Afganistan’da düzenlediği hava saldırılarının büyük bir 'fiyaskoyla' sonuçlandığını belirtti.İki parçalı yazı dizisinde ABD’nin Irak, Suriye ve Afganistan’da düzenlediği hava saldırılarında istihbarat zafiyeti yaşadığını, hedeflemeyi hatalı yaptığı ve binlerce sivili öldürdüğü belirlendi. Eylül ayında New York Times’ın benzer bir haber yaptığı ve Afganistan’da ABD askerlerinin 'bomba yüklü bir araç yerine 10 kişilik bir aileyi yok ettiği' hatırlatılırken bu durumun sistematik olduğu ve Pentagon’un bu verileri kamuoyundan gizlediği aktarıldı.Kasten ölü sayısı düşük gösteri̇ldi̇ i̇ddi̇asiSözcü'nün aktardıklarına göre, 2014’ten beri elde edilen 1300’den fazla Pentagon yazışması ve belgeyi inceleyen gazete, aralarında çok sayıda çocuğun da olduğu binlerce sivilin ABD tarafından istihbarat sorgulanmadan alelacele öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Resmi verilere göre 1417 sivilin öldüğü kaydedilirken gerçek sayının bunun çok üzerinde olduğu da aktarıldı. Öte yandan bazı belgelerde kasten ölü sayısının düşük gösterildiği de belirtildi.Pentagon’un birçok belgesinde şeffaflık olmadığına dikkat çekilirken binlerce rapor arasında sadece bir kere “olası bir hata”dan bahsedildiği aktarıldı. Aynı belgelerde 50 binden fazla hava saldırısının gerçekleştiği ve bunlardan birçoğunun herhangi bir istihbarat raporu incelenmeden gerçekleştirildiği kaydedildi. Belgelerde bu saldırıların önceden planlanmadığı kaydedildi.Belgelerde Türki̇ye ayrıntısıÖte yandan New York Times’ın kapsamlı haberinde Türkiye ile ilgili de bir detay dikkat çekti.ABD’nin 2016 yılında Musul’daki hava saldırılarında öldürdüğü iddia edilen Avustralyalı IŞİD üyesi Neil Prakash’ın aylar sonra ortaya çıktığına vurgu yapıldı. Pentagon’un belgelerinde 2016 yılında gerçekleşen hava saldırısında 4 kişinin öldüğü belirtilirken Prakash ise aylar sonra Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışırken yakalanmıştı.
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abd, ortadoğu, pentagon, gizli belge, erişim, belge, nyt, the new york times (nyt), yazı

New York Times, Pentagon'un yüzlerce gizli belgesine ulaştı: ABD sivilleri öldürdüğünü gizlemiş

15:23 19.12.2021
© REUTERS / Thaier Al-SudaniABD askerleri - Irak
ABD askerleri - Irak - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
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ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, ABD Savunma Bakanlığı'nın gizli belgelerini yayımladı. Belgelerde ABD'nin Ortadoğu'da düzenlediği hava saldırılarında sivilleri öldürdüğü ve bunları gizlediği görüldü.
ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, kapsamlı bir yazı dizisi hazırladı.
Gazete, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) gizli yazışmaları ve belgelerini yayınlayarak ABD’nin Irak, Suriye ve Afganistan’da düzenlediği hava saldırılarının büyük bir 'fiyaskoyla' sonuçlandığını belirtti.
İki parçalı yazı dizisinde ABD’nin Irak, Suriye ve Afganistan’da düzenlediği hava saldırılarında istihbarat zafiyeti yaşadığını, hedeflemeyi hatalı yaptığı ve binlerce sivili öldürdüğü belirlendi. Eylül ayında New York Times’ın benzer bir haber yaptığı ve Afganistan’da ABD askerlerinin 'bomba yüklü bir araç yerine 10 kişilik bir aileyi yok ettiği' hatırlatılırken bu durumun sistematik olduğu ve Pentagon’un bu verileri kamuoyundan gizlediği aktarıldı.
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Dün, 04:52

Kasten ölü sayısı düşük gösteri̇ldi̇ i̇ddi̇asi

Sözcü'nün aktardıklarına göre, 2014’ten beri elde edilen 1300’den fazla Pentagon yazışması ve belgeyi inceleyen gazete, aralarında çok sayıda çocuğun da olduğu binlerce sivilin ABD tarafından istihbarat sorgulanmadan alelacele öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Resmi verilere göre 1417 sivilin öldüğü kaydedilirken gerçek sayının bunun çok üzerinde olduğu da aktarıldı. Öte yandan bazı belgelerde kasten ölü sayısının düşük gösterildiği de belirtildi.
Pentagon’un birçok belgesinde şeffaflık olmadığına dikkat çekilirken binlerce rapor arasında sadece bir kere “olası bir hata”dan bahsedildiği aktarıldı. Aynı belgelerde 50 binden fazla hava saldırısının gerçekleştiği ve bunlardan birçoğunun herhangi bir istihbarat raporu incelenmeden gerçekleştirildiği kaydedildi. Belgelerde bu saldırıların önceden planlanmadığı kaydedildi.

Belgelerde Türki̇ye ayrıntısı

Öte yandan New York Times’ın kapsamlı haberinde Türkiye ile ilgili de bir detay dikkat çekti.
ABD’nin 2016 yılında Musul’daki hava saldırılarında öldürdüğü iddia edilen Avustralyalı IŞİD üyesi Neil Prakash’ın aylar sonra ortaya çıktığına vurgu yapıldı.
Pentagon’un belgelerinde 2016 yılında gerçekleşen hava saldırısında 4 kişinin öldüğü belirtilirken Prakash ise aylar sonra Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışırken yakalanmıştı.
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