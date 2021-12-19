https://tr.sputniknews.com/20211219/omicron-varyanti-89-ulkede-tespit-edildi-1051905397.html

Omicron varyantı 89 ülkede tespit edildi

Omicron varyantı 89 ülkede tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19’un Omicron mutasyonunun 89 ülkede tespit edildiğini aktararak, yerel bulaşın olduğu bölgelerde Omicron vakalarının 1.5 ila... 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T10:43+0300

2021-12-19T10:43+0300

2021-12-19T10:43+0300

koronavirüs

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

açıklama

salgın

kovid-19

varyant

omicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1051834653_0:0:2475:1393_1920x0_80_0_0_bf723bc46383554dc39dd5c02d9632a6.jpg

Kovid-19’un Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron mutasyonu dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Omicron mutasyonunun 89 ülkede tespit edildiği aktarılarak, yerel bulaşın olduğu bölgelerde Omicron vakalarının 1.5 ila 3 gün içinde ikiye katlandığı ifade edildi. DSÖ, Omicron'un yüksek düzeyde toplum bağışıklığı olan ülkelerde hızla yayıldığına dikkat çekerek, bu durumun virüsün bağışıklıktan kaçma kabiliyetinden mi, doğal olarak artan bulaşıcılığından mı yoksa her ikisinin bir kombinasyonundan mı kaynaklandığının belirsiz olduğunu açıkladı.'Daha fazla veriye ihtiyaç var'Omicron'u ilk tespit edildikten kısa bir süre sonra 26 Kasım'da endişe verici bir değişken olarak belirleyen DSÖ, Omicron hakkında klinik verilerin hala sınırlı olduğunu aktararak, “Aşılama ve önceden var olan bağışıklıktan nasıl etkilendiğini anlamak için daha fazla veriye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.DSÖ, "Omicron için bugüne kadar aşı etkinliği veya etkililiği hakkında hala sınırlı veri var ve hakemli bir kanıt yok" diye ekledi.Omicron vakalarının bu kadar hızlı artması nedeniyle hastanelerin üstündeki baskının artacağına dikkat çeken DSÖ, “Birleşik Krallık ve Güney Afrika'da hastaneye yatışlar artmaya devam ediyor ve hızla artan vaka sayıları göz önüne alındığında, birçok sağlık sisteminin baskı altına girmesi mümkün" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211218/londrada-omicron-varyanti-nedeniyle-olaganustu-durum-ilan-edildi-1051899244.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), açıklama, salgın, kovid-19, varyant, omicron