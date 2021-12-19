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Omicron varyantı 89 ülkede tespit edildi
Omicron varyantı 89 ülkede tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19’un Omicron mutasyonunun 89 ülkede tespit edildiğini aktararak, yerel bulaşın olduğu bölgelerde Omicron vakalarının 1.5 ila... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T10:43+0300
2021-12-19T10:43+0300
koronavirüs
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
açıklama
salgın
kovid-19
varyant
omicron
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Kovid-19’un Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron mutasyonu dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Omicron mutasyonunun 89 ülkede tespit edildiği aktarılarak, yerel bulaşın olduğu bölgelerde Omicron vakalarının 1.5 ila 3 gün içinde ikiye katlandığı ifade edildi. DSÖ, Omicron'un yüksek düzeyde toplum bağışıklığı olan ülkelerde hızla yayıldığına dikkat çekerek, bu durumun virüsün bağışıklıktan kaçma kabiliyetinden mi, doğal olarak artan bulaşıcılığından mı yoksa her ikisinin bir kombinasyonundan mı kaynaklandığının belirsiz olduğunu açıkladı.'Daha fazla veriye ihtiyaç var'Omicron'u ilk tespit edildikten kısa bir süre sonra 26 Kasım'da endişe verici bir değişken olarak belirleyen DSÖ, Omicron hakkında klinik verilerin hala sınırlı olduğunu aktararak, “Aşılama ve önceden var olan bağışıklıktan nasıl etkilendiğini anlamak için daha fazla veriye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.DSÖ, "Omicron için bugüne kadar aşı etkinliği veya etkililiği hakkında hala sınırlı veri var ve hakemli bir kanıt yok" diye ekledi.Omicron vakalarının bu kadar hızlı artması nedeniyle hastanelerin üstündeki baskının artacağına dikkat çeken DSÖ, “Birleşik Krallık ve Güney Afrika'da hastaneye yatışlar artmaya devam ediyor ve hızla artan vaka sayıları göz önüne alındığında, birçok sağlık sisteminin baskı altına girmesi mümkün" ifadelerini kullandı.
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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), açıklama, salgın, kovid-19, varyant, omicron

Omicron varyantı 89 ülkede tespit edildi

10:43 19.12.2021
© SputnikRusya, Güney Afrika'dan gelen yolcular, Omicron, koronavirüs
Rusya, Güney Afrika'dan gelen yolcular, Omicron, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© Sputnik
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19’un Omicron mutasyonunun 89 ülkede tespit edildiğini aktararak, yerel bulaşın olduğu bölgelerde Omicron vakalarının 1.5 ila 3 gün içinde ikiye katlandığını ifade etti.
Kovid-19’un Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron mutasyonu dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Omicron mutasyonunun 89 ülkede tespit edildiği aktarılarak, yerel bulaşın olduğu bölgelerde Omicron vakalarının 1.5 ila 3 gün içinde ikiye katlandığı ifade edildi.
DSÖ, Omicron'un yüksek düzeyde toplum bağışıklığı olan ülkelerde hızla yayıldığına dikkat çekerek, bu durumun virüsün bağışıklıktan kaçma kabiliyetinden mi, doğal olarak artan bulaşıcılığından mı yoksa her ikisinin bir kombinasyonundan mı kaynaklandığının belirsiz olduğunu açıkladı.

'Daha fazla veriye ihtiyaç var'

Omicron'u ilk tespit edildikten kısa bir süre sonra 26 Kasım'da endişe verici bir değişken olarak belirleyen DSÖ, Omicron hakkında klinik verilerin hala sınırlı olduğunu aktararak, “Aşılama ve önceden var olan bağışıklıktan nasıl etkilendiğini anlamak için daha fazla veriye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

DSÖ, "Omicron için bugüne kadar aşı etkinliği veya etkililiği hakkında hala sınırlı veri var ve hakemli bir kanıt yok" diye ekledi.

Omicron vakalarının bu kadar hızlı artması nedeniyle hastanelerin üstündeki baskının artacağına dikkat çeken DSÖ, “Birleşik Krallık ve Güney Afrika'da hastaneye yatışlar artmaya devam ediyor ve hızla artan vaka sayıları göz önüne alındığında, birçok sağlık sisteminin baskı altına girmesi mümkün" ifadelerini kullandı.
İngiltere - Londra - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
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