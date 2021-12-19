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Peskov: DSÖ birkaç ay içinde Sputnik V’yi onaylayabilir
Peskov: DSÖ birkaç ay içinde Sputnik V’yi onaylayabilir
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Rus Sputnik V koronavirüs aşısını tam olarak birkaç ay içinde tanıyabileceğine inandığını... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T16:10+0300
2021-12-19T16:10+0300
koronavirüs
rusya
dmitriy peskov
dsö
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Rossiya 1 televizyonunda konuşan Peskov, “Öngörülebilir gelecekte, tam olarak birkaç ay içinde, DSÖ’nün Sputnik aşısını onaylacağına ve sonra Avrupa’da da bu yolda ilerleme kaydedilebileceğine derinden inanıyorum” dedi.DSÖ’nün Sputnik V’yi hala neden onaylamadığı, bunun arkasında bir tür önyargı mı bürokratik sorunlar mı olduğu konusunun uzun süre tartışılabileceğini belirten Peskov, “Belgelerin tamamlanması, gerekli bilgilerin sunulmasıyla ilgili zorluklar ortaya çıkıyor, zira bizim başka, onların başka talepleri var. Bu talepleri birbiriyle bir şekilde denk düşürmek için zaman gerekli” ifadelerini kullandı.‘Tehlikeli aptallar’Aşı karşıtlarını ‘tehlikeli aptallar’ olarak niteleyen Peskov, Kremlin çalışanlarının ağırlıklı çoğunluğunun ya Kovid-19 geçirdiğini ya da aşı olduğunu ifade etti.Peskov, “Herhangi bir sosyal mesafenin, kısıtlamanın olmadığı kalabalık etkinlikler neredeyse hiç yok. Artık bu mümkün değil. Her yerde sosyal mesafe QR kod ve PCR testi uygulaması var. Söz konusu Devlet Başkanı olunca da elbette tüm katılımcılara test yapılıyor. Kendisi ile uzun süre doğrudan iletişim kuranlara gelince, kimilerinin belirli bir süreliğine karantinada kalması gerekiyor. Duruma bağlı olarak bu süreyi doktorlar belirliyor” ifadelerini kullandı.Peskov, devlet başkanlığında görev yapanlar arasından da ölenler olduğunu söyledi. Devlet başkanlığında çalışan birçok genç ve aşılanmak istemeyen kişiler olduğunu belirten Peskov, “Ciddi şekilde hastalanan insanları görüyorlar. Maalesef üzücü haberler geliyor, insanlar ölüyor, buradan ölenler de var, çalışanlarımızın yakınları da ölüyor” dedi.
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rusya, dmitriy peskov, dsö, sputnik v

Peskov: DSÖ birkaç ay içinde Sputnik V’yi onaylayabilir

16:10 19.12.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Rus Sputnik V koronavirüs aşısını tam olarak birkaç ay içinde tanıyabileceğine inandığını söyledi.
Rossiya 1 televizyonunda konuşan Peskov, “Öngörülebilir gelecekte, tam olarak birkaç ay içinde, DSÖ’nün Sputnik aşısını onaylacağına ve sonra Avrupa’da da bu yolda ilerleme kaydedilebileceğine derinden inanıyorum” dedi.
DSÖ’nün Sputnik V’yi hala neden onaylamadığı, bunun arkasında bir tür önyargı mı bürokratik sorunlar mı olduğu konusunun uzun süre tartışılabileceğini belirten Peskov, “Belgelerin tamamlanması, gerekli bilgilerin sunulmasıyla ilgili zorluklar ortaya çıkıyor, zira bizim başka, onların başka talepleri var. Bu talepleri birbiriyle bir şekilde denk düşürmek için zaman gerekli” ifadelerini kullandı.

‘Tehlikeli aptallar’

Aşı karşıtlarını ‘tehlikeli aptallar’ olarak niteleyen Peskov, Kremlin çalışanlarının ağırlıklı çoğunluğunun ya Kovid-19 geçirdiğini ya da aşı olduğunu ifade etti.
Peskov, “Herhangi bir sosyal mesafenin, kısıtlamanın olmadığı kalabalık etkinlikler neredeyse hiç yok. Artık bu mümkün değil. Her yerde sosyal mesafe QR kod ve PCR testi uygulaması var. Söz konusu Devlet Başkanı olunca da elbette tüm katılımcılara test yapılıyor. Kendisi ile uzun süre doğrudan iletişim kuranlara gelince, kimilerinin belirli bir süreliğine karantinada kalması gerekiyor. Duruma bağlı olarak bu süreyi doktorlar belirliyor” ifadelerini kullandı.
Peskov, devlet başkanlığında görev yapanlar arasından da ölenler olduğunu söyledi. Devlet başkanlığında çalışan birçok genç ve aşılanmak istemeyen kişiler olduğunu belirten Peskov, “Ciddi şekilde hastalanan insanları görüyorlar. Maalesef üzücü haberler geliyor, insanlar ölüyor, buradan ölenler de var, çalışanlarımızın yakınları da ölüyor” dedi.
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