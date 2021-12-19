https://tr.sputniknews.com/20211219/prof-dr-mehmet-ceyhan-kucuk-cocuklara-uygun-asi-gecikecek-1051905277.html
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Küçük çocuklara uygun aşı gecikecek
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Küçük çocuklara uygun aşı gecikecek
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, çocuklara uygulanan azaltılmış antijen içeren mRNA aşısının beklenen etkiyi sağlamadığını belirtti. Ceyhan, "Görünen o ki, küçük... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T10:35+0300
2021-12-19T10:35+0300
2021-12-19T10:35+0300
koronavirüs
çocuk
açıklama
aşı
mehmet ceyhan
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınına karşı aşılama süreçleriyle ilgili sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulundu.Ceyhan, 2-4 yaşındaki çocuklara uygulanan 1/10 oranında azaltılmış antijen içeren mRNA aşısının beklenen etkiyi sağlamadığını ifade etti.Mehmet Ceyhan, “Görünen o ki, küçük çocuklara uygun bir aşı gecikecek. Dolayısıyla küçük çocukları maske, mesafe, kapalı ortamlardaki kalabalıklaşmadan uzak tutmalıyız” dedi.Ailelere de çağrıda bulunan Ceyhan, “Küçük çocukların aileleri de en az 3 doz aşılanmalı ve virus bulaşından korunmak için önlemlere çok iyi uymalıdır” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211210/prof-dr-mehmet-ceyhan-toplumsal-bagisiklik-icin-cocuklar-asilanmali-1051660649.html
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çocuk, açıklama, aşı, mehmet ceyhan, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Küçük çocuklara uygun aşı gecikecek
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, çocuklara uygulanan azaltılmış antijen içeren mRNA aşısının beklenen etkiyi sağlamadığını belirtti. Ceyhan, "Görünen o ki, küçük çocuklara uygun bir aşı gecikecek" dedi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınına karşı aşılama süreçleriyle ilgili sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulundu.
Ceyhan, 2-4 yaşındaki çocuklara uygulanan 1/10 oranında azaltılmış antijen içeren mRNA aşısının beklenen etkiyi sağlamadığını ifade etti.
Mehmet Ceyhan, “Görünen o ki, küçük çocuklara uygun bir aşı gecikecek. Dolayısıyla küçük çocukları maske, mesafe, kapalı ortamlardaki kalabalıklaşmadan uzak tutmalıyız” dedi.
Ailelere de çağrıda bulunan Ceyhan, “Küçük çocukların aileleri de en az 3 doz aşılanmalı ve virus bulaşından korunmak için önlemlere çok iyi uymalıdır” ifadelerini kullandı.