https://tr.sputniknews.com/20211219/prof-dr-mehmet-ceyhan-kucuk-cocuklara-uygun-asi-gecikecek-1051905277.html

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Küçük çocuklara uygun aşı gecikecek

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Küçük çocuklara uygun aşı gecikecek

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, çocuklara uygulanan azaltılmış antijen içeren mRNA aşısının beklenen etkiyi sağlamadığını belirtti. Ceyhan, "Görünen o ki, küçük... 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T10:35+0300

2021-12-19T10:35+0300

2021-12-19T10:35+0300

koronavirüs

çocuk

açıklama

aşı

mehmet ceyhan

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınına karşı aşılama süreçleriyle ilgili sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulundu.Ceyhan, 2-4 yaşındaki çocuklara uygulanan 1/10 oranında azaltılmış antijen içeren mRNA aşısının beklenen etkiyi sağlamadığını ifade etti.Mehmet Ceyhan, “Görünen o ki, küçük çocuklara uygun bir aşı gecikecek. Dolayısıyla küçük çocukları maske, mesafe, kapalı ortamlardaki kalabalıklaşmadan uzak tutmalıyız” dedi.Ailelere de çağrıda bulunan Ceyhan, “Küçük çocukların aileleri de en az 3 doz aşılanmalı ve virus bulaşından korunmak için önlemlere çok iyi uymalıdır” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211210/prof-dr-mehmet-ceyhan-toplumsal-bagisiklik-icin-cocuklar-asilanmali-1051660649.html

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çocuk, açıklama, aşı, mehmet ceyhan, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını