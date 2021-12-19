RDIF: Afrika ülkelerine karşılıksız olarak Sputnik Light aşıları gönderebiliriz

Rossiya 1 televizyonunda konuşan Dmitriyev, “İlk karşılıksız sevkiyatları Afrika ülkelerine gerçekleştirebiliriz. Şu anda orada çok büyük bir Omicron salgını gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da yeterli miktarda Sputnik Light aşısı üretildiğini, bu aşıyı takviye doz olarak kullanmak isteyen diğer ülkelerle paylaşabileceklerini söylemişti.Koronavirüsün Omicron varyantı Afrika’nın güneyinde kasımda görülmüştü.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, koronavirüsün Omicron varyantı ile mücadele eden Afrika’ya tek dozluk Sputnik Light aşısını karşılıksız olarak gönderebileceklerini söyledi.
Rossiya 1 televizyonunda konuşan Dmitriyev, “İlk karşılıksız sevkiyatları Afrika ülkelerine gerçekleştirebiliriz. Şu anda orada çok büyük bir Omicron salgını gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da yeterli miktarda Sputnik Light aşısı üretildiğini, bu aşıyı takviye doz olarak kullanmak isteyen diğer ülkelerle paylaşabileceklerini söylemişti.
Koronavirüsün Omicron varyantı Afrika’nın güneyinde kasımda görülmüştü.