https://tr.sputniknews.com/20211219/rdif-afrika-ulkelerine-karsiliksiz-olarak-sputnik-light-asilari-gonderebiliriz-1051912497.html

RDIF: Afrika ülkelerine karşılıksız olarak Sputnik Light aşıları gönderebiliriz

RDIF: Afrika ülkelerine karşılıksız olarak Sputnik Light aşıları gönderebiliriz

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, koronavirüsün Omicron varyantı ile mücadele eden Afrika’ya tek dozluk Sputnik Light aşısını... 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T17:02+0300

2021-12-19T17:02+0300

2021-12-19T17:02+0300

koronavirüs

afrika

rusya

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

sputnik light

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Rossiya 1 televizyonunda konuşan Dmitriyev, “İlk karşılıksız sevkiyatları Afrika ülkelerine gerçekleştirebiliriz. Şu anda orada çok büyük bir Omicron salgını gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da yeterli miktarda Sputnik Light aşısı üretildiğini, bu aşıyı takviye doz olarak kullanmak isteyen diğer ülkelerle paylaşabileceklerini söylemişti.Koronavirüsün Omicron varyantı Afrika’nın güneyinde kasımda görülmüştü.

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afrika, rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), sputnik light