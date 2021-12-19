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RDIF: Afrika ülkelerine karşılıksız olarak Sputnik Light aşıları gönderebiliriz
RDIF: Afrika ülkelerine karşılıksız olarak Sputnik Light aşıları gönderebiliriz
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, koronavirüsün Omicron varyantı ile mücadele eden Afrika’ya tek dozluk Sputnik Light aşısını... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T17:02+0300
2021-12-19T17:02+0300
koronavirüs
afrika
rusya
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Rossiya 1 televizyonunda konuşan Dmitriyev, “İlk karşılıksız sevkiyatları Afrika ülkelerine gerçekleştirebiliriz. Şu anda orada çok büyük bir Omicron salgını gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da yeterli miktarda Sputnik Light aşısı üretildiğini, bu aşıyı takviye doz olarak kullanmak isteyen diğer ülkelerle paylaşabileceklerini söylemişti.Koronavirüsün Omicron varyantı Afrika’nın güneyinde kasımda görülmüştü.
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afrika, rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), sputnik light

RDIF: Afrika ülkelerine karşılıksız olarak Sputnik Light aşıları gönderebiliriz

17:02 19.12.2021
© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUSputnik Light aşısı
Sputnik Light aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FU
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, koronavirüsün Omicron varyantı ile mücadele eden Afrika’ya tek dozluk Sputnik Light aşısını karşılıksız olarak gönderebileceklerini söyledi.
Rossiya 1 televizyonunda konuşan Dmitriyev, “İlk karşılıksız sevkiyatları Afrika ülkelerine gerçekleştirebiliriz. Şu anda orada çok büyük bir Omicron salgını gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da yeterli miktarda Sputnik Light aşısı üretildiğini, bu aşıyı takviye doz olarak kullanmak isteyen diğer ülkelerle paylaşabileceklerini söylemişti.
Koronavirüsün Omicron varyantı Afrika’nın güneyinde kasımda görülmüştü.
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