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Ronaldo, Cruzeiro'yu satın aldı
Ronaldo, Cruzeiro'yu satın aldı
Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo, futbol kariyerinin ilk yıllarında formasını giydiği ülkesinin Cruzeiro takımını satın aldı. 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T16:36+0300
2021-12-19T16:36+0300
spor
brezilya
cruzeiro
futbolcu
satın alma
ronaldo
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Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Sergio Santos Rodrigues ile varılan anlaşmanın ardından Ronaldo'nun, kulübün hisselerinin büyük bir kısmını aldığı belirtildi.İspanya temsilcisi Real Valladolid'in hisselerinin yüzde 51'inin de sahibi Ronaldo ise basın toplantısında yaptığı konuşmada, iki yıl önce ikinci lige düşen Cruzeiro'yu eski ihtişamına kavuşturmak için elinden geleni yapacağını söyledi.Brezilya basınında yer alan haberlere göre Ronaldo, Cruzeiro hisselerinin yüzde 90'ı için 62.5 milyon euro ödedi.Ronaldo, 1993-1994 sezonları arasında formasını giydiği Cruzeiro'da gösterdiği üstün performansın ardından Avrupa takımlarının dikkatini çekmiş ve 1994'te Hollanda temsilcisi PSV'ye transfer olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211012/ronaldo-ile-valencianin-sahibi-lim-arasinda-is-birligi-1049751660.html
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brezilya, cruzeiro, futbolcu, satın alma, ronaldo

Ronaldo, Cruzeiro'yu satın aldı

16:36 19.12.2021
© Fotoğraf : CruzeiroRonaldo, Cruzeiro'yu satın aldı
Ronaldo, Cruzeiro'yu satın aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© Fotoğraf : Cruzeiro
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Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo, futbol kariyerinin ilk yıllarında formasını giydiği ülkesinin Cruzeiro takımını satın aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Sergio Santos Rodrigues ile varılan anlaşmanın ardından Ronaldo'nun, kulübün hisselerinin büyük bir kısmını aldığı belirtildi.
İspanya temsilcisi Real Valladolid'in hisselerinin yüzde 51'inin de sahibi Ronaldo ise basın toplantısında yaptığı konuşmada, iki yıl önce ikinci lige düşen Cruzeiro'yu eski ihtişamına kavuşturmak için elinden geleni yapacağını söyledi.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre Ronaldo, Cruzeiro hisselerinin yüzde 90'ı için 62.5 milyon euro ödedi.
Ronaldo, 1993-1994 sezonları arasında formasını giydiği Cruzeiro'da gösterdiği üstün performansın ardından Avrupa takımlarının dikkatini çekmiş ve 1994'te Hollanda temsilcisi PSV'ye transfer olmuştu.
Cristiano Ronaldo, Peter Lim - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
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