https://tr.sputniknews.com/20211219/ronaldo-cruzeiroyu-satin-aldi-1051912095.html

Ronaldo, Cruzeiro'yu satın aldı

Ronaldo, Cruzeiro'yu satın aldı

Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo, futbol kariyerinin ilk yıllarında formasını giydiği ülkesinin Cruzeiro takımını satın aldı. 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T16:36+0300

2021-12-19T16:36+0300

2021-12-19T16:36+0300

spor

brezilya

cruzeiro

futbolcu

satın alma

ronaldo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1051912069_0:15:1201:690_1920x0_80_0_0_d6ebce465c6f8592e79218badef786d5.jpg

Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Sergio Santos Rodrigues ile varılan anlaşmanın ardından Ronaldo'nun, kulübün hisselerinin büyük bir kısmını aldığı belirtildi.İspanya temsilcisi Real Valladolid'in hisselerinin yüzde 51'inin de sahibi Ronaldo ise basın toplantısında yaptığı konuşmada, iki yıl önce ikinci lige düşen Cruzeiro'yu eski ihtişamına kavuşturmak için elinden geleni yapacağını söyledi.Brezilya basınında yer alan haberlere göre Ronaldo, Cruzeiro hisselerinin yüzde 90'ı için 62.5 milyon euro ödedi.Ronaldo, 1993-1994 sezonları arasında formasını giydiği Cruzeiro'da gösterdiği üstün performansın ardından Avrupa takımlarının dikkatini çekmiş ve 1994'te Hollanda temsilcisi PSV'ye transfer olmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211012/ronaldo-ile-valencianin-sahibi-lim-arasinda-is-birligi-1049751660.html

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brezilya, cruzeiro, futbolcu, satın alma, ronaldo