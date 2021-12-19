https://tr.sputniknews.com/20211219/rusyada-gunluk-vaka-sayisi-uc-gundur-28-binin-altinda-1051911361.html

Rusya’da günlük vaka sayısı üç gündür 28 binin altında

Rusya’da günlük vaka sayısı üç gündür 28 binin altında

Rusya’da gün içinde 27 bin 967 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 10 milyon 214 bin 790’a çıktı. 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T16:05+0300

2021-12-19T16:05+0300

2021-12-19T16:05+0300

dünya

rusya

vaka

koronavirüs

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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre, Rusya’da son 24 saatte 27 bin 967 yeni vaka kaydedildi. Böylelikle toplam vaka sayısı 10 milyon 214 bin 790’a yükseldi.Başkent Moskova, St. Petersburg ve Moskova bölgesi en çok vakanın görüldüğü yerler oldu.Son 24 saatte ölenlerin sayısı da bin 23 artarak 297 bin 203’e çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 32 bin 655 artışla 8 milyon 984 bin 921’e ulaştı. Ülkede dün 27 bin 434, önceki gün de 27 bin 743 vaka tespit edilmişti.

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rusya, vaka, koronavirüs