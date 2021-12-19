https://tr.sputniknews.com/20211219/son-24-saatte-koronavirusten-171-kisi-hayatini-kaybetti-vaka-sayisi-16-bin-910-oldu-1051914559.html

Son 24 saatte koronavirüsten 171 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 16 bin 910 oldu

Son 24 saatte koronavirüsten 171 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 16 bin 910 oldu

Türkiye'de bugün koronavirüsten ölenleri sayısı 171 oldu. Toplam vaka sayısı 16 bin 910 olurken, toplam 349 bin 193 olarak açıklandı. 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T19:25+0300

2021-12-19T19:25+0300

2021-12-19T19:28+0300

koronavirüs

türkiye

fahrettin koca

vaka sayısı

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Türkiye'de bugün koronavirüsten ölenleri sayısı 171 oldu. Toplam vaka sayısı 16 bin 910 olurken, toplam 349 bin 193 olarak açıklandı.Vaka tablosunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Salgının sonuçlarının günlük tablodaki verilerle ölçülemeyeceği bir dönemdeyiz. Hayatın tamamını etkileyen Covid-19’un sağlık dışı etkileri zaten öngörülüyordu. Toplumca bize düşen, bu kritik mücadelenin hayatı savunmak anlamına geldiğini bilip, salgın şartlarını hızla aşmaktır" ifadelerini kullandı.

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2021

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türkiye, fahrettin koca, vaka sayısı