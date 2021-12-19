Türkiye'de bugün koronavirüsten ölenleri sayısı 171 oldu. Toplam vaka sayısı 16 bin 910 olurken, toplam 349 bin 193 olarak açıklandı.Vaka tablosunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Salgının sonuçlarının günlük tablodaki verilerle ölçülemeyeceği bir dönemdeyiz. Hayatın tamamını etkileyen Covid-19’un sağlık dışı etkileri zaten öngörülüyordu. Toplumca bize düşen, bu kritik mücadelenin hayatı savunmak anlamına geldiğini bilip, salgın şartlarını hızla aşmaktır" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, fahrettin koca, vaka sayısı
Son 24 saatte koronavirüsten 171 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 16 bin 910 oldu
Türkiye'de bugün koronavirüsten ölenleri sayısı 171 oldu. Toplam vaka sayısı 16 bin 910 olurken, toplam 349 bin 193 olarak açıklandı.
Türkiye'de bugün koronavirüsten ölenleri sayısı 171 oldu. Toplam vaka sayısı 16 bin 910 olurken, toplam 349 bin 193 olarak açıklandı.
Vaka tablosunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Salgının sonuçlarının günlük tablodaki verilerle ölçülemeyeceği bir dönemdeyiz. Hayatın tamamını etkileyen Covid-19’un sağlık dışı etkileri zaten öngörülüyordu. Toplumca bize düşen, bu kritik mücadelenin hayatı savunmak anlamına geldiğini bilip, salgın şartlarını hızla aşmaktır" ifadelerini kullandı.
Salgının sonuçlarının günlük tablodaki verilerle ölçülemeyeceği bir dönemdeyiz. Hayatın tamamını etkileyen Covid-19’un sağlık dışı etkileri zaten öngörülüyordu. Toplumca bize düşen, bu kritik mücadelenin hayatı savunmak anlamına geldiğini bilip, salgın şartlarını hızla aşmaktır. pic.twitter.com/AU8hqhhmFU