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Trump: Şi bir katil, ama onunla harika bir ilişkim vardı
Trump: Şi bir katil, ama onunla harika bir ilişkim vardı
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, Çin lideri Şi Cinping’in ‘katil’ olduğunu, ama pandemi çıkmadan önce onunla iyi anlaştığını belirtti. 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T22:01+0300
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dünya
abd
çin
şi cinping
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Fox’a konuşan Trump, “Başkan Şi ile harika bir ilişkim vardı. Gerçekten de benden hoşlandığını düşünüyordum, ben de ondan hoşlanıyordum” ifadesini kullandı.Gazeteci Maria Bartiromo, eski ülke liderinin sözünü keserek, “O bir katil” dedi.Bunun üzerine Trump, “O bir katil, ama onunla harika bir ilişkim vardı. Kovid-19 geldiğinde bu artık çok farklı bir hikayeydi” şeklinde devam etti.Çin 60 trilyon dolar tazminat ödemeli“Onlar tazminat ödemeli, ama Çin’in böyle bir tazminat için parası olmadığını düşünüyorum” diyen Trump, sözlerini şöyle sürdürdü: “Söz konusu sadece ABD değil, tüm dünya. Zararın 60 trilyon olduğunu düşünüyorum. Çin’in 60 trilyonu yok, ama onlar bu zararı tazmin etmek için bir şeyler yapmalı.”
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abd, çin, şi cinping, donald trump

Trump: Şi bir katil, ama onunla harika bir ilişkim vardı

22:01 19.12.2021
© REUTERS / Kevin LamarqueABD Başkanı Donald Trump-Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
ABD Başkanı Donald Trump-Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, Çin lideri Şi Cinping’in ‘katil’ olduğunu, ama pandemi çıkmadan önce onunla iyi anlaştığını belirtti.
Fox’a konuşan Trump, “Başkan Şi ile harika bir ilişkim vardı. Gerçekten de benden hoşlandığını düşünüyordum, ben de ondan hoşlanıyordum” ifadesini kullandı.
Gazeteci Maria Bartiromo, eski ülke liderinin sözünü keserek, “O bir katil” dedi.
Bunun üzerine Trump, “O bir katil, ama onunla harika bir ilişkim vardı. Kovid-19 geldiğinde bu artık çok farklı bir hikayeydi” şeklinde devam etti.

Çin 60 trilyon dolar tazminat ödemeli

“Onlar tazminat ödemeli, ama Çin’in böyle bir tazminat için parası olmadığını düşünüyorum” diyen Trump, sözlerini şöyle sürdürdü: “Söz konusu sadece ABD değil, tüm dünya. Zararın 60 trilyon olduğunu düşünüyorum. Çin’in 60 trilyonu yok, ama onlar bu zararı tazmin etmek için bir şeyler yapmalı.”
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