https://tr.sputniknews.com/20211219/trump-si-bir-katil-ama-onunla-harika-bir-iliskim-vardi-1051916545.html

Trump: Şi bir katil, ama onunla harika bir ilişkim vardı

Trump: Şi bir katil, ama onunla harika bir ilişkim vardı

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, Çin lideri Şi Cinping’in ‘katil’ olduğunu, ama pandemi çıkmadan önce onunla iyi anlaştığını belirtti. 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T22:01+0300

2021-12-19T22:01+0300

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Fox’a konuşan Trump, “Başkan Şi ile harika bir ilişkim vardı. Gerçekten de benden hoşlandığını düşünüyordum, ben de ondan hoşlanıyordum” ifadesini kullandı.Gazeteci Maria Bartiromo, eski ülke liderinin sözünü keserek, “O bir katil” dedi.Bunun üzerine Trump, “O bir katil, ama onunla harika bir ilişkim vardı. Kovid-19 geldiğinde bu artık çok farklı bir hikayeydi” şeklinde devam etti.Çin 60 trilyon dolar tazminat ödemeli“Onlar tazminat ödemeli, ama Çin’in böyle bir tazminat için parası olmadığını düşünüyorum” diyen Trump, sözlerini şöyle sürdürdü: “Söz konusu sadece ABD değil, tüm dünya. Zararın 60 trilyon olduğunu düşünüyorum. Çin’in 60 trilyonu yok, ama onlar bu zararı tazmin etmek için bir şeyler yapmalı.”

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abd, çin, şi cinping, donald trump