https://tr.sputniknews.com/20211219/turizmciler-2022den-umutlu-2019-yilinin-rakamlarini-yakalariz-diye-dusunuyoruz-1051909884.html

Turizmciler 2022'den umutlu: '2019 yılının rakamlarını yakalarız diye düşünüyoruz'

Turizmciler 2022'den umutlu: '2019 yılının rakamlarını yakalarız diye düşünüyoruz'

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Tacettin Özden, 2022'den beklentilerinin çok yüksek olduğunu, İngiltere pazarı başta olmak üzere birçok ülkeden... 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T14:59+0300

2021-12-19T14:59+0300

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türkiye

ingiltere

ispanya

turizm

umut

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Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanlığını da yürüten Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Tacettin Özden, Kovid-19 salgınına rağmen bu sezonu önceki yıla oranla iyi kapattıklarını belirtti.Yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladıklarını ifade eden Özden, yurt dışı pazarındaki rezervasyonlarda ciddi hareketlenme olduğunu aktardı.Özden, 2022 yılından umutlu olduklarını dile getirerek, "Çünkü 2022 yılıyla ilgili gelen rezervasyonlar, talepler çok olumlu ve pozitif. Dolayısıyla önümüzdeki yıl için beklentilerimiz oldukça yüksek. 2022 yılında, 2019 yılının rakamlarını yakalarız diye umut taşıyoruz. Bütün pazarlarda 2022 yılında olumlu dönüşler alıyoruz. Herhangi bir olumsuzluk, korku, endişe açıkçası çok yaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.‘Kimsenin bir olumsuz beklentisi yok, Türkiye'yi bilen herkes hep olumlu bir şey söylüyor’Özellikle İngilizlerin rezervasyona erken başladığını vurgulayan Özden, şöyle devam etti:Özden, salgının sektörü olumsuz etkilemesine rağmen daha önce İspanya ve Yunanistan'a giden turistlerin bu süreçte Türkiye'ye geldiğini kaydederek, ilk kez gelen bu turistleri kazandıklarına inandığını söyledi.‘Türkiye'ye hiç gelmeyen yeni yüzler kazandık’Türkiye'ye hemen hemen her yerden insanın gelmeye başladığının altını çizen Özden, şunları kaydetti:

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ingiltere, ispanya, turizm, umut