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https://tr.sputniknews.com/20211219/turk-yazilimci-derisinin-altina-yerlestirdigi-cip-sayesinde-iron-man-gibi-ates-edebiliyor-1051913244.html
Türk yazılımcı derisinin altına yerleştirdiği çip sayesinde Iron Man gibi ateş edebiliyor
Türk yazılımcı derisinin altına yerleştirdiği çip sayesinde Iron Man gibi ateş edebiliyor
Aktör Robert Downey JR.’ın canlandırdığı Iron Man (Demir Adam) karakterinin zırhını gerçek hayata uyarlayan Türk yazılımcı Tolga Özuygur deri altına... 19.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-19T18:14+0300
2021-12-19T18:14+0300
yaşam
türkiye
iron man
çip
deri
tolga özuygur
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Yaptığı demir adam zırhı ile ismini duyuran Türk yazılımcı ve YouTuber Tolga Özuygur, derisine yerleştirdiği çiple RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) ve NFC teknolojilerini kullanabiliyor.Atölyesinin kapısını derisinin altına yerleştirdiği NFC çipiyle açabilen Özuygur, şimdi de yaptığı demir adam kolunu bu sistem ile komut ettirebiliyor. Vücuduna yerleştirilen çipte 2 adet RFID bulunan Özuygur, bu çipi istenilen şekilde programlayabiliyor. Bu sistemle kapı açmak veya bir kimlik doğrulaması yapmak da mümkün. Özuygur daha önce tamamladığı demir adam zırhına ek olarak yeni bir Iron Man kolu tasarladı.Bu kolu derisinin altındaki çiple koldaki sisteme uygun programlama yaparak komut ettirebiliyor. Demir adam kolunu RFID teknolojisini kullanarak içindeki el yapımı bir devre ile bütün kolun fonksiyonlarını kontrol edebilen Özuygur, demir adam filminde elin ateş etme pozisyonunu aldığında yaptığı hareketi gerçekleştirdi. Ateş etme pozisyonunu aldığı sırada tasarladığı kol derisinin altında bulunan çipe tanımlanıyor. Daha sonra ateş etme komutu derisinin altındaki çip sayesinde gerçekleşiyor.‘Deri altımdaki implantlar aslında akbil veya kimlik doğrulamada kullanılıyor’Bu tür implantların uzun yıllardır kullandığına dikkat çeken Özuygur, "Dünyada binlerce insanda olan bir şey. Daha çok bu implantlar kimlik doğrulama gibi uygulamalar için kullanılıyor. Benim yerleştirdiğim implantın içinde bir adet RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) bulunuyor. Bu tür implantlar daha çok akbillerde görmeye alışığız. İnsanların düşündüğü gibi yerimizi takip etme veya zihnimizi kontrol etmek mümkün değil. Oldukça basit elektronik bir çip. İmplantın yerleştirilme süreci oldukça basitti. Bunu bir sağlık personeli ile direkt olarak elinize basit bir enjeksiyon ile yerleştirebiliyorsunuz. Yurtdışında çok fazla bu işi yapan yer var ama Türkiye’de çok fazla yaygın değil. Bu tarz bir implantı derimin altına yerleştirirken kesinlikle insanları özendirmek amaçlı yapmıyorum. Bu tamamen kendi kişisel tercihim" ifadelerini kullandı.‘Günlük yaptığım pek çok şeyi derimin altındaki çip sayesinde yapabiliyorum’Özuygur, "Çipin içindeki bilgiyi tamamen kendiniz kontrol edebiliyorsunuz. Benim çipimde 2 adet RFID bulunuyor. Bunu istediğiniz gibi programlayabiliyorsunuz. Bu şekilde farklı projelerde kullanabilirsiniz. İsterseniz kapı açmak için, bir kimlik doğrulaması için veya bilgisayarınıza girmek için bunu kullanabiliyorsunuz. Demir Adam zırhını kontrol etmek için programlayabilirsiniz. Yapabileceğiniz çok fazla seçenek var. Bu tamamen hayal gücünüze bağlı. Günlük hayatımda kullandığım pek çok şeyi bu çip sayesinde kontrol edebiliyorum. Demir adam kolunu RFID teknolojisini kullanarak içindeki el yapımı bir devre ile bütün kolun fonksiyonlarını kontrol edebiliyorum. Çipi kullanarak sadece kimlik doğrulama yerine kontrol sağlamayı başardım. Demir adam filminde elin ateş etme pozisyonunu aldığında yaptığı hareketi gerçekleştirdim. Ateş etme pozisyonunu aldığımda kol elimdeki çipi tanımlıyor. Ateş etme komutunu derimin altındaki çip sayesinde yapıyorum" diye konuştu.
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türkiye, iron man, çip, deri, tolga özuygur

Türk yazılımcı derisinin altına yerleştirdiği çip sayesinde Iron Man gibi ateş edebiliyor

18:14 19.12.2021
© İHATürk yazılımcı derisinin altına yerleştirdiği çip sayesinde Iron Man gibi ateş edebiliyor
Türk yazılımcı derisinin altına yerleştirdiği çip sayesinde Iron Man gibi ateş edebiliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
© İHA
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Aktör Robert Downey JR.’ın canlandırdığı Iron Man (Demir Adam) karakterinin zırhını gerçek hayata uyarlayan Türk yazılımcı Tolga Özuygur deri altına yerleştirdiği bir çip sayesinde, tasarladığı demir adam koluna komutlar veriyor.
Yaptığı demir adam zırhı ile ismini duyuran Türk yazılımcı ve YouTuber Tolga Özuygur, derisine yerleştirdiği çiple RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) ve NFC teknolojilerini kullanabiliyor.
Atölyesinin kapısını derisinin altına yerleştirdiği NFC çipiyle açabilen Özuygur, şimdi de yaptığı demir adam kolunu bu sistem ile komut ettirebiliyor. Vücuduna yerleştirilen çipte 2 adet RFID bulunan Özuygur, bu çipi istenilen şekilde programlayabiliyor. Bu sistemle kapı açmak veya bir kimlik doğrulaması yapmak da mümkün. Özuygur daha önce tamamladığı demir adam zırhına ek olarak yeni bir Iron Man kolu tasarladı.
Bu kolu derisinin altındaki çiple koldaki sisteme uygun programlama yaparak komut ettirebiliyor. Demir adam kolunu RFID teknolojisini kullanarak içindeki el yapımı bir devre ile bütün kolun fonksiyonlarını kontrol edebilen Özuygur, demir adam filminde elin ateş etme pozisyonunu aldığında yaptığı hareketi gerçekleştirdi. Ateş etme pozisyonunu aldığı sırada tasarladığı kol derisinin altında bulunan çipe tanımlanıyor. Daha sonra ateş etme komutu derisinin altındaki çip sayesinde gerçekleşiyor.

‘Deri altımdaki implantlar aslında akbil veya kimlik doğrulamada kullanılıyor’

Bu tür implantların uzun yıllardır kullandığına dikkat çeken Özuygur, "Dünyada binlerce insanda olan bir şey. Daha çok bu implantlar kimlik doğrulama gibi uygulamalar için kullanılıyor. Benim yerleştirdiğim implantın içinde bir adet RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) bulunuyor. Bu tür implantlar daha çok akbillerde görmeye alışığız. İnsanların düşündüğü gibi yerimizi takip etme veya zihnimizi kontrol etmek mümkün değil. Oldukça basit elektronik bir çip. İmplantın yerleştirilme süreci oldukça basitti. Bunu bir sağlık personeli ile direkt olarak elinize basit bir enjeksiyon ile yerleştirebiliyorsunuz. Yurtdışında çok fazla bu işi yapan yer var ama Türkiye’de çok fazla yaygın değil. Bu tarz bir implantı derimin altına yerleştirirken kesinlikle insanları özendirmek amaçlı yapmıyorum. Bu tamamen kendi kişisel tercihim" ifadelerini kullandı.

‘Günlük yaptığım pek çok şeyi derimin altındaki çip sayesinde yapabiliyorum’

Özuygur, "Çipin içindeki bilgiyi tamamen kendiniz kontrol edebiliyorsunuz. Benim çipimde 2 adet RFID bulunuyor. Bunu istediğiniz gibi programlayabiliyorsunuz. Bu şekilde farklı projelerde kullanabilirsiniz. İsterseniz kapı açmak için, bir kimlik doğrulaması için veya bilgisayarınıza girmek için bunu kullanabiliyorsunuz. Demir Adam zırhını kontrol etmek için programlayabilirsiniz. Yapabileceğiniz çok fazla seçenek var. Bu tamamen hayal gücünüze bağlı. Günlük hayatımda kullandığım pek çok şeyi bu çip sayesinde kontrol edebiliyorum. Demir adam kolunu RFID teknolojisini kullanarak içindeki el yapımı bir devre ile bütün kolun fonksiyonlarını kontrol edebiliyorum. Çipi kullanarak sadece kimlik doğrulama yerine kontrol sağlamayı başardım. Demir adam filminde elin ateş etme pozisyonunu aldığında yaptığı hareketi gerçekleştirdim. Ateş etme pozisyonunu aldığımda kol elimdeki çipi tanımlıyor. Ateş etme komutunu derimin altındaki çip sayesinde yapıyorum" diye konuştu.
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