https://tr.sputniknews.com/20211219/turkiye-genelinde-sahte-ickiden-can-kaybi-sayisi-48e-yukseldi-18-kisi-tutuklandi-1051901247.html

Türkiye genelinde sahte içkiden can kaybı sayısı 48'e yükseldi: 18 kişi tutuklandı

Türkiye genelinde sahte içkiden can kaybı sayısı 48'e yükseldi: 18 kişi tutuklandı

Türkiye genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi. 19.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-19T01:15+0300

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türkiye

sahte içki

ölüm

tutuklanma

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Sahte içki kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor.Son 24 saatte farklı şehirlerde 6 kişi daha metil alkol nedeniyle hayatını kaybetti.Böylece toplam 13 ilde sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 48'e yükseldi.En fazla can kaybının yaşandığı il ise İstanbul. 22 kişinin yaşamını yitirdiği kentte yoğun bakımda tedavi gören 16 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor.Güvenlik güçlerinin, ölümlere neden olan sahte içki depolarına yönelik operasyonları da sürüyor. Son olarak İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda 1,5 ton sahte alkol yakalandı. 2 kişi gözaltına alındı.Türkiye genelinde devam eden operasyonlada ise gözaltına alınanların sayısı 100'e yaklaştı. 18 şüpheli ise tutuklandı.

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sahte içki, ölüm, tutuklanma